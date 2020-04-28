Уряд Росії спільно з ЦБ підготує програму підтримки бізнесу

Володимир Путін особливо відзначив, при всій непростій ситуації не можна зупиняти економіку. Зокрема масово обмежувати роботу підприємств, закривати вантажне і транспортне сполучення. Президент підкреслив, що в даний момент необхідні умови для того, щоб організації, компанії і підприємці поверталися в нормальний графік роботи. Паралельно необхідно мінімізувати кризові явища і пом’якшити удар для бізнесу. Володимир Путін оголосив про заходи підтримки малого і середнього бізнесу, частина з них вже діють. Розмір соціальних внесків для підприємців знижений у два рази – з 30% до 15%. Також введена відстрочка по сплаті страхових внесків у соціальні фонди та відстрочка по податках. Як сказав глава держави, ситуація постійно змінюється. Саме тому Уряду Росії спільно з Центральним Банком доручено у п’ятиденний термін підготувати програму додаткової підтримки бізнесу. Нові заходи повинні допомогти компаніям зберегти зайнятість і доходи співробітників.

«Розумію, що підприємцям доводиться непросто, але ви бачите, шановні друзі, що так відбувається скрізь, практично в усьому світі: падає попит, скорочуються замовлення, багатьом компаніям не просто доводиться, особливо в сфері послуг, багато закриті. Це серйозне випробування для кожного підприємця, його ділової репутації. Впевнений, що бізнес, думаючи про майбутнє, докладе всі сили, щоб зберегти свої колективи і свої команди, і саме такий відповідальний, зрілий підхід ми будемо підтримувати»,– підкреслив Володимир Путін.