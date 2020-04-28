Батько 13 дітей підхопив коронавірус і самоізолювався вдома

Коли у Британії оголосили карантин, Рой та Емма Ганни вирішили ретельно планувати день для своїх дітей, щоб хоч якось підтримувати порядок.

У їхньому випадку зробити це непросто, адже родина Ганнів – одна з найбільших у Шотландії. Подружжя має 13 дітей, 10 із яких мешкають із ними в одному будинку.

Попри усі зусилля батьків, уникати нервування та сварок ніяк не вдавалося.

Однак ситуація раптово і кардинально змінилась, коли сім’я дізналась, що Рой отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

“Я хворію вже кілька днів, але симптоми дуже легкі, – розповів Рой, медбрат з лікарні Ninewells. – Я був дуже здивований, коли результат тесту виявився позитивним”.

“У нас дуже багато пацієнтів з Covid, але я ношу засоби захисні, і в нас у Тейсайді дуже активно тестують – настільки, що нас вважають вогнищем хвороби”, – каже він.

“Але ми жартуємо на роботі, що більше шансів заразитися – у супермаркеті. Мені просто шкода, що я не можу працювати”, – додає пан Ганн.

Родина Ганнів тепер сидить на 14-денному карантині – крім Роя, який має ізолюватися на сім днів.

50-річний чоловік має цукровий діабет другого типу, але каже, що почувається добре – він планує повністю одужати і прагне якнайшвидше повернутися на передову боротьби з пандемією.

“Моє життя насправді не змінилося, я просто більше бачу своїх дітей, – каже він. – Насправді я радий, що заразився, завдяки цьому я почуватимусь впевненіше при поверненні на роботу”.

“Нас вдома так багато, що ми жартуємо, що матимемо колективний імунітет”, – сміється Рой.

Коли Рой став постійно сидіти вдома, це трохи полегшило життя для Емми, яка є власницею кафе. Однак у родини є свої проблеми.

Вік дітей у родині Ганнів – від 5 до 28 років. На тиждень їм треба близько 30 літрів молока, 21 буханців хліба та п’ять великих упаковок пластівців.

Через соціальну дистанцію у супермаркетах та обмеження кількості продуктів, що продають в одні руки, купувати їжу для них складніше, ніж будь-коли.

“Через те, що ми велика родина, нам складно дотримуватися соціальної дистанції”, – каже Емма.

“Ходити в магазин і купувати лише три одиниці товару означає, що нам треба робити закупи частіше, тому ми більше ризикуємо. Для мене це досить лячна ситуація”, – додає вона.

Оскільки через карантин Емма не працює, усю свою увагу вона приділяє догляду за дітьми – і хоча жінка має чималий 28-річний досвід, навіть він не завжди допомагає під час карантину.

“За день до того, як Рой отримав позитивний результат тесту, я вийшла на прогулянку і почала бити стіну і плакати, – розповідає вона. – Мені було дуже важко і була потрібна перерва”.

Однак новина про хворобу Роя допомогла родині зблизитися.

Родина Ганнів насолоджується маленькими радостями – як от можливістю пограти в баскетбол у дворі свого дому.

“Ми почуваємось привілейовано, – каже Емма. – Ми дуже раді, що в нас є свій двір. Був час, коли ми з п’ятьма дітьми жили у квартирі, і сама думка про те, що так могло б бути і зараз, жахає”.

На початку карантину Емма думала, що пережити його їм допоможе чіткий розпорядок дня – але реальність внесла свої корективи.

“Мій 14-річний син більшу частину ночі грає на X-box , а дочка встає о 6 ранку, щоб працювати вдома – спочатку мені це не сподобалося, але виявилось, що годувати всіх простіше по змінах”, – каже Емма.

“Краще бути гнучким і просто робити все, що можеш”, – додає вона.

: bbc.com

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