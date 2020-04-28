На Львівщині прокурори підписали підозру жінці у сприянні зґвалтування сироти

За версією слідства, 27-річний житель Перемишлянського району (ч. 1 ст. 152 КК України) знехтував правом 18-річної потерпілої-сироти на статеву свободу і недоторканість та всупереч її волі, вчинив дії сексуального характеру.

Ідеться про подію, яка залишилася цьогоріч у лютому в одному із барів м. Перемишляни, передає пресслужба прокуратури. За процесуального керівніцтва Прокуратури Львівської області встановлено причетність до злочину ще однієї особи – уродженки Галицького району Івано-Франківської області, знайомої та співмешканки потерпілої.

Їй інкримінують ч. 1 ст. 126 (побої і мордування) та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 152 (пособництво у зґвалтуванні). «Підписали підозру громадянці у пособництві зґвалтування, а також побитті дівчини-сироти. Готуємо клопотання про обрання міри запобіжного заходу. За вчинене їй загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі», – зазначає прокурорка області Ірина Діденко.

На цей час досудове розслідування триває, встановлюється причетність і інших осіб.