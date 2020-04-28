На Хмельниччині священик РПЦвУ погрожував поліції собаками

В місті Нетішин на Хмельниччині священик РПЦвУ почав собі грубо поводити і погрожував поліції спустити на них собак.

Про це повідомляє vsim.ua. Наразі в Нетішині у посиленому режимі працюють над виявленням контактних осіб. Для цього довелося залучити кілька служб. Серед них епідеміологи, поліцейські та співробітники СБУ.

Через масове інфікування в церквах МП, міський голова Нетішина вже написавши заяву до поліції та служби безпеки України.

“Починаючи із зелених свят і протягом усіх Великодніх днів, ми зверталися до усіх церков, у тому числі Московського патріархату, з проханням дотримуватися санітарних вимог. Але наші звернення ігнорувалися. Систематично в мережі Facebook на сторінці одного священика Московського патріархату та на сторінці самого собору, з’єднання являлися дописи про те, що коронавірус є всюди, на нього не потрібно звертати увагу, натомість потрібно відвідувати церкву. На сторінці собору було розміщено розклад богослужінь, ніби із дотриманням санітарних вимог, але робили мирування. А це безпосередні контакти із багатьма людьми”, – зазначив міський голова Нетішина Олександр Супрунюк. За цим фактом міська рада зверталася безпосередньо до священика. З ними було проведено бесіду. Але згодом з’єднання явилися факти ігнорування ним санітарних норм. До собору міський голова Нетішина направивши поліцію для роз’яснювальної бесіди

. В результаті на правоохоронця обіцяли спустити собак. “По відношенню до поліцейського священик почав собі грубо поводити. Погрожував спустити на нього собак. Тобто ігнорування вимог ішло весь годину. На сам Великдень, у тому числі й церквах Московського патріархату, скупчень вдалося уникнути. Але це лише завдяки тому, що постійно чергувала поліція. Альо після самого Великодня, до нас дійшла інформація, що люди, які захворіли на COVID-19 тісно контактували з священнослужителями МП. Із шести нововиявлених – всі з парафії Московського патріархату.

Тому щойно я підписав заяву до поліції та СБУ про кримінальне правопорушення. Це не було спонтанне рішення. Якщо не реагують на прохання будемо діяти так”, – зазначив Олександр Супрунюк. Міський голова розповів, що наразі ситуація у Нетішині доволі складна. По двох перших випадках – довелося опрацювати близько 1000 осіб. За атомній станції було 77 контактних осіб.