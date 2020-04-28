Один з найбагатших норвежців затриманий за підозрою у вбивстві дружини, яка пропала півтора року тому

У Норвегії затримали одного з найбагатших людей країни 69-річного Тома Хагена, дружина якого пропала півтора року тому. Про це повідомляє NRK.

Співробітники поліції затримали Хагена, коли він їхав на автомобілі на роботу. Бізнесмену інкримінується вбивство або сприяння у вбивстві подружжя, найближчим часом поліція буде клопотати про його арешт строком на місяць.

68-річна Ганна-Елізабет Фалькевик зникла зі свого будинку в околицях Осло в жовтні 2018 року. У будинку знайшли записку з вимогою заплатити за звільнення жінки €9 млн криптовалюте.

У липні 2019 року правоохоронні органи заявили, що Анна-Елізабет, швидше за все, вже мертва, так як передбачувані викрадачі перестали виходити на зв’язок. Також розглядалися чотири версії зникнення, зокрема, ДТП, самогубство чи добровільний відхід з дому. Але в результаті поліція визнала їх неспроможними.

Ганна-Елізабет Фалькевик

Norway Police

За словами правоохоронців, зараз розслідування перебуває у початковій фазі. Хаген, у свою чергу, заявляє, що не має ніякого відношення до зникнення дружини.

Хаген — засновник компанії Elkraft AS, яка займається постачанням електроенергії. Статки бізнесмена оцінюється приблизно в 1,7 мільярдів норвезьких крон (150 мільйонів євро).