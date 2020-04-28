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Український футболіст-патріот допоміг військовим у боротьбі з коронавірусом

28.04.2020

Український нападник «Альбасете» Роман Зозуля закупив тести на коронавірус і захисні маски для українських військових.

Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Тести на коронавірус і захисні маски вже завтра будуть доставлені в наші підшефні підрозділи ЗСУ», — написав Зозуля.

Раніше футболіст купив спеціальну ліжко для лікарні у Альбасете.

Нагадаємо, що в 2019 році форвард здійснив 250-кілометрова подорож по Іспанії, щоб взяти участь у виборах президента України.

У цьому сезоні 30-річний Зозуля провів за «Альбасете» 28 матчів у всіх турнірах, забив три голи і віддав одну результативну передачу.

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