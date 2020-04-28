Тищенко змінив позицію щодо скандалу з рестораном: Дякує журналістів і закликає відкривати заклади громадського харчування

Народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Тищенко висловив вдячність журналістам видання «Bihus.Info» за розслідування про його ресторані. Про це політик написав на своїй сторінці в Instagram.

«Спасибі Денису Бигусу за роботу. Контроль влади необхідний. Робимо одну спільну справу – міняємо країну», – написав він.

Також Тищенко зазначив, що через введення карантинних заходів середній і малий бізнес «вмирає». Політик закликав уряд «розробити чіткі правила і дозволити відкриття ринків, невеликих магазинів, кафешок, кондитерських, ресторанів».

«Міським та обласним влади – забезпечити контроль їх роботи, відповідно до встановлених норм і правил», – додав депутат.

Нагадаємо, видання Bihus info повідомило, що незважаючи на дію в Україні карантину, пов’язаного з поширенням коронавіруса, в ресторан нардепа з фракції «Слуга народу» Миколи Тищенка «Велюр» регулярно ходять люди, відомі в політичних колах.

Пізніше Тищенко підтвердив, що незважаючи на карантин, в його ресторані періодично відбуваються особисті зустрічі. За його словами, «Велюр» є своєрідним «штабом», де він зустрічається зі своїми помічниками, котрі готують «програму перетворення Києва».