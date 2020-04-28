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Тищенко змінив позицію щодо скандалу з рестораном: Дякує журналістів і закликає відкривати заклади громадського харчування

28.04.2020

Народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Тищенко висловив вдячність журналістам видання «Bihus.Info» за розслідування про його ресторані. Про це політик написав на своїй сторінці в Instagram.

«Спасибі Денису Бигусу за роботу. Контроль влади необхідний. Робимо одну спільну справу – міняємо країну», – написав він.

Також Тищенко зазначив, що через введення карантинних заходів середній і малий бізнес «вмирає». Політик закликав уряд «розробити чіткі правила і дозволити відкриття ринків, невеликих магазинів, кафешок, кондитерських, ресторанів».

«Міським та обласним влади – забезпечити контроль їх роботи, відповідно до встановлених норм і правил», – додав депутат.

Нагадаємо, видання Bihus info повідомило, що незважаючи на дію в Україні карантину, пов’язаного з поширенням коронавіруса, в ресторан нардепа з фракції «Слуга народу» Миколи Тищенка «Велюр» регулярно ходять люди, відомі в політичних колах.

Пізніше Тищенко підтвердив, що незважаючи на карантин, в його ресторані періодично відбуваються особисті зустрічі. За його словами, «Велюр» є своєрідним «штабом», де він зустрічається зі своїми помічниками, котрі готують «програму перетворення Києва».

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