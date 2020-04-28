У Росії зареєстрували перший імпортний експрес-тест на коронавірус

Росспоживнагляд видав тимчасову реєстрацію до 1 січня 2021 року на експрес-тест на коронавірус GeneFinder COVID-19 Plus RealAmp Kit виробництва південнокорейської компанії Osang Healthcare. Час виконання складає 120 хвилин, діагностична чутливість — 95%.

В Росії, згідно сайту Росздоровнагляду, дистриб’ютор корейських тестів стало ТОВ «Авивир», яке входить у велику медичну групу компаній «Хімрар». На замовлення Мінпромторгу фахівці цієї групи брали участь у розробці державної програми «Розвиток фармацевтичної і медичної промисловості» на 2013-2020 роки. На майданчику медичного підприємства в 2010 році президент РФ Володимир Путін проводив нараду щодо розвитку фармацевтичної галузі.

Як зазначає Vademecum, Osang Healthcare отримала європейську сертифікацію на продукт у лютому 2020 року. У березні корейські влади схвалили експорт тестів, а в середині квітня тест-система отримала авторизацію американської FDA. США вже закупили партію тестів на загальну суму $3 млн.

Раніше Znak.com разом з волонтерським проектом RAVEN опублікував дослідження про те, що приватні компанії, які отримали реєстраційні посвідчення для своїх тест-систем на коронавірус, мають тісні зв’язки з державою. Серед них компанія «Литех» академіка РАН Вадима Говоруна, старшого брата Олега Говоруна, довгий час працював у структурах адміністрації президента і уряду РФ.

За останніми даними, у світі зареєстровано понад 3 млн випадків коронавіруса, в Росії — понад 93 тис. випадків.