У Києві зацвіла алея сакур (фото)

Алея сакур зацвіла в київському парку «Кіото» поблизу станцій метро «Лісова» та «Чернігівська». У 2012 році алею внесли в Книгу рекордів України. Її довжина становить понад 987 метрів. Сам парк заснували на знак дружніх відносин між Києвом та японським Кіото у 1972 році.

Попри карантинні обмеження, дехто йде на його порушення.

: radiosvoboda.org

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.