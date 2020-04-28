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У Києві зацвіла алея сакур (фото)

29.04.2020

Алея сакур зацвіла в київському парку «Кіото» поблизу станцій метро «Лісова» та «Чернігівська». У 2012 році алею внесли в Книгу рекордів України. Її довжина становить понад 987 метрів. Сам парк заснували на знак дружніх відносин між Києвом та японським Кіото у 1972 році.

Попри карантинні обмеження, дехто йде на його порушення.

: radiosvoboda.org

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