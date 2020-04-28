В Італії вперше число вилікувалися від коронавіруса за добу перевищило число заражених

Число вилікувалися від коронавіруса за добу в Італії перевищила число тих, що заразилися, свідчать дані, поширені у вівторок Управлінням цивільної оборони Італії, передає Інтерфакс.

Згідно з цими даними, за добу було виписано 2317 осіб, в той час як кількість нових заражень склало 2,1 тис. Померли 382 людини.

Таким чином, за весь період з початку епідемії в Італії діагностовано захворювання у 201,5 тис. осіб, з яких 27,3 тис. померли і майже 69 тис. вилікувались і виписані з лікарень. Лікування в даний момент проходять 105,2 тис. осіб.

Італія посідає третє місце у списку найбільш неблагополучних країн з точки зору епідеміологічної ситуації, однак, італійські медики вже деякий час відзначають певну стабілізацію ситуації і загальну тенденцію до зниження числа випадків зараження коронавірусом.