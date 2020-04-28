Відлуння скандалу: поліція нагрянула в порожній ресторан нардепа Тищенко

Поліція Києва перевірила ресторан народного депутата з фракції «Слуги народу» Миколи Тищенка на дотримання карантинних обмежень.

Як повідомляє прес-служба Нацполиции Києва, в момент появи правоохоронців відвідувачів у ресторані не було, всередині знаходилися лише кілька працівників. Поліцейські роз’яснили адміністратору ресторану норми дотримання карантину та попередили про відповідальність за їх порушення. Адміністратор написав пояснення і підписав зобов’язання про заборону закладам громадського харчування приймати відвідувачів у період карантину. У адміністратора також взяли зобов’язання по роботі закладу виключно в онлайн-режимі.



