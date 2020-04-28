У США повідомили про першу собаку з коронавірусом

Собака з сім’ї, що приймає участь в дослідженні в Університеті Дьюка, мабуть, стала першою в США, результати тесту на COVID-19 якій виявилися позитивними, передає УНН з посиланням на CBS.

Так, провідний дослідник молекулярно-епідеміологічного дослідження підозрюваної інфекції (Molecular and Epidemiological Study Suspected of Infection, MESSI), доктор Кріс Вудс, підтвердив CBS News, що “наскільки відомо, це перший випадок, коли вірус був виявлений у собаки”.

“В даний час відомо трохи додаткової інформації, так як ми працюємо, щоб дізнатися більше про вплив”, — сказав він.

За даними місцевого каналу WRAL-TV, перша в США інфікована собака — це мопс на ім’я Уїнстон, є частиною сім’ї в Чапел-Хілл.

Мати, батько і син у цьому домогосподарстві були включені в дослідження і отримали позитивний результат на коронавірус.