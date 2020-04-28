Уряд оцінило втрати туристичної галузі України від коронавіруса в 1,5 млрд доларів

Кабінет міністрів України оцінює втрати імпорту та експорту туристичних послуг від пандемії коронавіруса в 1500000000 доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.

«Паніка пройде, заборони на пересування будуть поетапно зніматися, але у людей може залишитися внутрішній страх і загострений інстинкт самозбереження. Туристи можуть змінити свої звички, що вимагатиме зміни формату їх обслуговування. Одним з головних поведінкових змін стане соціальна дистанція», — йдеться в повідомленні.

В уряді зазначають, що в сформованій ситуації, внутрішній туризм має набагато кращі шанси на швидке відновлення, ніж виїзний.

Якщо частина туристично орієнтованих країн не відкриє до осені свої кордони, то українці спочатку поїдуть по своїй країні», — наголосили у Кабміні.

Варто додати, що Міністерство культури та інформаційної політики разом з профільним комітетом ВР розробили законопроект №3377, яким пропонують:

1) звільнити операції з надання туристичних послуг від сплати:

• податку на додану вартість;

• податку на прибуток та ЄСВ;

• земельного податку та податку на нежитлову нерухомість;

2) скасувати туристичний збір до кінця 2020 року;

3) запровадити податкові пільги на оплату оренди і землю державної та комунальної власності.