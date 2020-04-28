З України намагалися вивезти за кордон велику партію захисних масок

Служба безпеки України викрила і блокувала у Кропивницького реалізацію за кордон великої партії товарів протиепідемічного призначення, які заборонені урядом до експорту. Про це повідомили в прес-групі УСБУ в області.

Оперативники спецслужби встановили, що житель обласного центру намагався налагодити механізм продажу захисних масок в країни Північної Америки та Євросоюзу. Своїх клієнтів він підшукував на спеціалізованих інтернет-платформах і пропонував замовникам отримувати відправлення через міжнародні поштові сервіси. Для приховування протиправної діяльності ділок вносив в поштовій декларації неправдиві відомості про відправника і зміст поштового відправлення.

Співробітники СБУ задокументували три спроби незаконного переправлення фігурантом протиепідемічних виробів за кордон.

Під час огляду на митному посту «Спеціалізований» Київської митниці у черговий бандеролі правоохоронці виявили 3000 медичних масок, які ділок планував продати закордонним клієнтам по 3000 американських доларів.

За оперативною інформацією спецслужби, чоловік також планував відправити за межі України ще понад 10 тис. засобів індивідуального захисту, які використовуються в боротьбі з поширенням коронавіруса.

За матеріалами СБУ, Державна фіскальна служба вирішує питання про вилучення партії засобів захисту і притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Операція проводилася спільно з Державною службою фіскальної.