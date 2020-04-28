Москвич на самоізоляції зняв автобус з ОМОНом в районі Патріарших ставків

Автобус з бійцями Омону помітили в районі Патріарших ставків в центрі Москви. Відео, що зафіксувало співробітників Омону, що йдуть уздовж закритого скверу, з’явилася в мікроблозі в Twitter про районі.

У повідомленні, яке супроводжує відео, йдеться, що «Патріарші — зараз самий безпечний район Москви».

ЗМІ раніше повідомляли, що в Москві посилено контроль за дотриманням громадянами режиму самоізоляції з-за коронавіруса. Уточнювалося, що поліцейські перевіряють наявність у москвичів цифрових пропусків.

Нагадаємо, що до кінця квітня всі жителі Москви незалежно від віку зобов’язані сидіти вдома з-за ситуації з СOVID-19. Залишати квартиру дозволяється тільки ряді випадків, наприклад, звернення за терміновою медичною допомогою, поїздок на роботу, покупок в найближчому магазині, вигулу тварин і виносу сміття.