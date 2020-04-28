Дослідники вперше виявили невеликі шматочки пластику в льодах Антарктиди

Мікропластик добрався до льодів Антарктиди.

Раніше, мікропластик вже був помічений у снігах Арктики та на поверхневих водах Антарктиди й Північного Льодовитого океану. Нове відкриття може означати небезпеку для кріля, — основи ряду океанічних екосистем — який живиться водоростями з морського льоду, інформує Ukr.Media.

При аналізі крижаного ядра, пробуреного ще у 2009 році та яке зберігалося в Хобарті, США, було виявлено близько 96 шматочків пластику шириною менше ніж 5 мм. В ході дослідження було виявлено 14 різних видів пластику, на літр води припадало близько 12 шматочків.

Концентрація в ядрі антарктичного льоду трохи нижча, ніж у попередньому дослідженні, яке виявило мікропластик в Арктичному морському льоді. Полімери пластику в Антарктичному крижаному ядрі більші, ніж в Арктиці, що може вказувати на місцеві джерела забруднення. Вони можуть включати одяг і обладнання, використовувані туристами та дослідниками.

На цей час вченим доведеться більш ретельно вивчити вплив мікропластику на кріль, а надалі й те, як це впливає на тварин, які ним живляться.

: aspekty.net

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