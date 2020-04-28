Меркель назвала антиросійські санкції під час коронавіруса неприємними

Антиросійські санкції неприємні і заважають розвиватися в умовах пандемії коронавіруса, тому Німеччина продовжує працювати над подоланням політичних проблем, які стали причиною введення обмежувальних заходів стосовно Росії.

«Звичайно, ми всі хочемо добре розвиватися в економічному плані, і санкції з цієї точки зору, треба сказати, неприємні. Я думаю про санкції проти Росії, введених з-за українського питання, ми працюємо над тим, щоб вирішити політичні проблеми, які є їх причиною», — сказала Меркель.

Канцлер Німеччини закликає всіх разом вирішити конфлікти, які тягнуться вже довгі роки.

«У такій надзвичайній ситуації, коли очевидно, що ми маємо значні загальні міжнародні проблеми, я можу тільки закликати всіх разом вирішити конфлікти, які супроводжують нас довгі роки, і тоді не буде санкцій», — додала Меркель.