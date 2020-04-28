Уряд Болгарії збирається відкрити туристичний сезон з 1 липня

Незважаючи на пандемію коронавіруса в світі, уряд Болгарії розраховує відкрити активний туристичний сезон вже з першого липня.

Про це з посиланням на міністра туризму Болгарії Ніколіну Ангелкову повідомляє БГНЕС.

«Ми плануємо почати підготовку з 15 червня і почати активний літній сезон з 1 липня», — сказала Ангелкова.

Зазначається, що туризм генерує 12% ВВП Болгарії, у цій сфері зайнято 11% працездатних болгар.

«Разом ми працюємо над тим, щоб болгарський туристичний продукт високої якості, у нас є багато туристичних можливостей. Я сподіваюся, що ця криза зробить нас сильнішими і згуртованішими, незважаючи на ту напруженість, яку кожен з нас відчуває у зв’язку з невизначеністю на даному етапі», — додала міністр.