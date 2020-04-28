Як оформити допомогу по безробіттю через портал Дія. Покрокова інструкція

Міністерство цифровий трансформації відзвітувало, що за період карантину, під час якого без роботи залишилися майже 2 мільйони українців, допомоги по безробіттю через портал держпослуг «Дія» оформили майже 2,5 тисячі осіб. Така функція заробила минулого тижня.

Розповідаємо, як оформити допомогу онлайн, не виходячи з дому.

Три кроки на порталі «Дія»

Крок 1. Авторизуйтесь в кабінеті користувача на порталі Дія за допомогою електронного підпису, електронної системи ідентифікації Bank ID або Mobile ID.

Щоб отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП), найчастіше необхідно звертатися до акредитовані центри сертифікації ключів (АЦСК) особисто. Ми писали про те, як її отримати.

Також оформити електронний підпис можна через Приват 24. Як це зробити читайте за посиланням.

Крок 2. Заповніть анкету. В ній потрібно буде вибрати зручний для вас центр зайнятості (незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування), номер соціального рахунку та періодичність отримання виплат.

Якщо у вас немає соціального рахунку — цей етап потрібно пропустити. Але протягом 10 робочих днів після призначення виплат потрібно буде відкрити соціальний рахунок і відправте го реквізити електронною поштою центру зайнятості, де ви подали заяву (якщо у вас є рахунок у банку, на який здійснюється зарахування зарплати, стипендії, пенсії чи інших соцвиплат, відкривати окремий рахунок не потрібно. Якщо у вас немає такого рахунку і ви є клієнтом Приватбанку, ви можете відкрити його онлайн в Приват24).

Також потрібно буде завантажити необхідні документи: паспорт, документ про останньому виді зайнятості, документи про освіту та інші.

Крок 3. Статус розгляду заяви можна перевірити в особистому кабінеті. Підтвердження про надання вам статусу безробітного та виплату допомоги також спрямують на електронну пошту та смс. Або ж вас повідомлять про необхідність доопрацювання або відмову.

Після отримання статусу безробітного, з вами зв’яжеться кар’єрний радник центру зайнятості з метою підбору роботи.

За даними Минцифры за перші чотири дні допомогу по безробіттю на порталі «Дія» оформили 2481 людина. Найбільше заяв подали в Києві — 435. У регіонах за кількістю поданих заяв лідирують Дніпропетровська область — 293, Харківська область — 186, Запорізька область — 174. Найменше заяв поки що подали в Закарпатській і Луганській областях — по 26.

Оформити допомогу по безробіттю через «Дію» можна буде і після завершення карантину. При цьому під час карантину реєстрація безробітного та призначення допомоги здійснюється на наступний робочий день після подання заяви.

Ще один спосіб оформити допомогу віддалено

Оформити допомогу по безробіттю віддалено можна ще одним способом — через Центр зайнятості. Раніше в Державній службі зайнятості «Країні» розповіли, що процедура постановки на облік зараз максимально спрощена.

Алгоритм наступний: вам потрібно заповнити заяви за зразком, який є на офіційному сайті Держслужби зайнятості, потім сфотографувати або їх відсканувати і надіслати на електронну адресу вибраного вами регіонального підрозділу Центру зайнятості.

Вам виділять «кар’єрного радника, який буде тримати з вами зв’язок по телефону або електронною поштою. Наприклад, він допоможе відкоригувати заяву, а також повідомить про призначення і сумою виплат по безробіттю.

Після закінчення карантину протягом 10 днів потрібно буде піднести оригінали документів. Але на час карантину досить електронних заяв, і вже з першого дня взяття на облік повинні почати платити. Причому, порядок виплат не залежить від того, як саме людина втратила роботу.