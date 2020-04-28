У Греції визначили дату, коли почнуть знімати карантинні обмеження

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Мицотакис у вівторок, 28 квітня, оприлюднив план поступового зняття карантинних обмежень, введених за пандемії Covid-19.

Про це з посиланням на Мицотакиса повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами міністра, в Греції через карантину захворювань коронавірусом стає менше, тому перший етап зняття обмеження почнеться вже з 4 травня і триватиме до середини червня.

Так, з наступного тижня в країні відкриються невеликі магазини і салони краси. Крім того, буде знято обмеження на пересування у межах периферій (адміністративних районів) країни.

Більш цього, для індивідуального відвідування при дотриманні заходів соціального дистанціювання будуть відкриті церкви. Церковні служби при цьому не відновляться.

Пізніше в травні почнуть відкриватися школи. У червні відновлять роботу дитячі садки і початкові школи, а також торгові центри, ресторани і готелі.

Також Мицотакис висловив подяку жителям країни за дотримання обмежень, які допомагають країні впоратися з пандемією Covid-19.

Всього в Греції з початку спалаху коронавіруса виявлено 2534 випадку зараження, 136 з них померли.