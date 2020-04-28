Після рекордного падіння смертності від коронавіруса, у Великобританії знову зросло число його жертв

У Великобританії за останню добу померли 586 пацієнтів з коронавірусом COVID-19.

Таким чином, число летальних випадків пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, досягло у Великобританії 21 092. При цьому за добу до нині минулих кількість померлих пацієнтів з коронавірусом становила 360 осіб — найнижчий подібний показник за останні чотири тижні.

Про це повідомляє у вівторок телеканал Sky News з посиланням на міністра охорони здоров’я країни Метта Хенкока.

Між тим, Хенкок на брифінгу зазначив, що з середи уряд почне публікувати більш повну статистику летальних випадків у осіб з коронавірусом, включаючи тих, хто помер в будинках престарілих і у себе вдома. Раніше, зазначив міністр, «це не було можливим».

Він додав, що до кінця квітня уряд має добитися мети проводити в день 100 тис. тестів на можливу наявність коронавіруса.

Раніше стало відомо, що число випадків COVID-19 у Великобританії наближається до 160 тис.