«Вони дають громадянам те, що не може їм допомогти»

Володін пояснив, чому пряма роздача грошей в період епідемії в США — це поганий приклад

Спікер Держдуми В’ячеслав Володін розкритикував керівництво США та інших країн за рішення провести пряму роздачу грошей населенню в період епідемії і пов’язаних з нею економічних обмежень. За словами Володіна, це не те, що «може допомогти» жителям. В якості зворотного, позитивного, приклад спікер нижньої палати парламенту привів Росію, пояснивши, в чому саме полягає це вигідну відмінність.

«27 млн громадян Америки не мають медичної страховки. А для того щоб підключитися до ШВЛ (апарат штучної вентиляції легенів — прим. Znak.com), треба $72 тис. А видають їм по $1000. Ось вам, будь ласка, дія цієї країни, яка фактично кинула 27 млн громадян один на один з цією проблемою. В нашій країні всім надається медична допомога. Цим ми відрізняємося», — сказав В’ячеслав Володін в ході в ході наради в режимі відеоконференції з главою Центробанку Ельвірою Набіулліною у вівторок.

За словами Володіна, незважаючи на те, що американська медицина «багато чого досягла, і десь навіть більше, ніж наша», система охорони здоров’я в Росії краще. Це показала практика, переконаний спікер.

«Коли ми говоримо про охороні здоров’я і медицині, охорона здоров’я, як показало життя, в Росії краще. Але 27 млн чоловік (у США — прим. Znak.com) викинуто, фактично викинуто за борт. І тому така велика кількість смертей, тому що у них немає можливості скористатися медициною, тому що немає медичної страховки», — продовжив Володін.

Звертаючись до Ельвіри Набіулліної, він закликав керівництво Центрального банку виступити з публічними роз’ясненнями, чому пряма роздача грошей у США і низці інших країн у ситуації пандемії не призводить до реального поліпшення положення їх жителів.

«Що стосується прикладу США, вони дають громадянам те, що не може їм допомогти. Треба це теж пояснювати. Тому що всі бачать, що такі рішення деякі країни приймають, а чому вони приймають, чому треба сьогодні по іншому шляху йти, [вірно] було б в тому числі і нам пояснювати, тому що такі питання нам громадяни задають», — наводить слова Володіна офіційний сайт Держдуми.

Відповідаючи на заклик, Набіулліна вказала на те, що уряд Росії «діє адресно», що знаходить підтримку з боку Центробанку.

«І те, про що сказав В’ячеслав Вікторович, — це дуже важливо. Все-таки у нас гроші не безмежні, важливо, щоб вони прийшли до тих, хто найбільше постраждав, найбільш уразливий», — сказала глава ЦБ.

Раніше, минулого тижня, Ельвіра Набіулліна вже коментувала питання прямої роздачі грошей, давши зрозуміти, що виступає проти такого рішення в Росії. На її думку, це створить інфляційні ризики, які, по суті, знецінять видану росіянам допомогу.

Перший заступник голови фракції «Єдина Росія» в Держдумі Андрій Ісаєв минулого тижня також розкритикував заклики здійснити фінансові виплати з Фонду національного добробуту, створеного саме для пом’якшення негативних економічних тенденцій. За його словами, подібні вимоги на кшталт спроб «розхитати ситуацію в країні і повернути її в залежне становище від міжнародних фінансових інститутів, як це було в 90-е роки.