Культовий Renault Megane може піти в історію

Попит на Renault Megane знижується в усьому світі, а тому керівництво компанії розглядає перспективи відмови від виробництва бестселера минулих років.

Якщо десять років тому продажу Megane були на рівні 465 000 машин в рік, то в 2019 році французи реалізували тільки 209 000 автомобілів. За даними видання, Renault направить засоби на розвиток лінійки електромобілів, а не на модернізацію Megane, який втрачає популярність.

“Megane відноситься до сегменту ринку, який стає все менш привабливим, ми ж повинні вкладати гроші в майбутнє”, – зазначає дизайнер марки Лоуренс ван ден Акер.

Останній раз модель оновилася на початку цього року. У автомобіля з’явився гібрид, який може проїхати до 50 кілометрів на електротязі. Цілком можливо, що цей рестайлінг виявиться останнім.

: mmr.net.ua

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