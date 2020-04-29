У Росії звинуватили Ілона Маска в роботі на Пентагон

Навколоземні супутники Starlink компанії SpaceX Ілона Маска можуть використовуватися Пентагоном для цілевказівки високоточної зброї. Про це заявив експерт журналу «Арсенал Вітчизни» (РФ) Олексій Леонков.

За його словами, США для протидії гіперзвуковому зброї Росії розгорнуто угруповання з кількох тисяч малих супутників, а техніка Маска забезпечить необхідну пропускну здатність для передачі даних ABMS.

Відомо, що метою місії Starlink є забезпечення миру широкосмуговим і недорогим інтернетом. Відповідна мережа може функціонувати, маючи в космосі не менше 400 супутників, але компанія збирається запустити їх приблизно 12 тисяч. На даний момент у повітрі вже 420 апаратів.