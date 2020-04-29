Пожежні обурені тим, кого Зеленський нагородив за гасіння пожежі поблизу Чорнобиля

На Facebook в групі «Бойкот пожежних України» розгорілася дискусія після візиту перших осіб в Київську область, у ході якої президент Зеленський нагородив деяких пожежних

Прес-служба президента України повідомила, що у неділю, 26 квітня, Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Київську область зустрівся з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, і вручив 22 рятувальникам державні нагороди.

«Ми вам вдячні за вашу велику роботу. Зараз на висоті, з вертольота, ми побачили справжній результат вашої праці. Ви для нас – герої», – зазначив Володимир Зеленський, звертаючись до рятувальників.

Але в мережі Facebook в групі «Бойкот пожежних України» рядові рятувальники вимагають оприлюднити список всіх нагороджених Володимиром Зеленським. Крім того, учасники групи зазначають, що серед нагороджених опинилися Начальник ГУ ДСНС Києва генерал Андрій Ватолін, який, за словами учасників групи, виявився кумом голови ДСНС Чечоткіна. «Хотілося б побачити прізвища цих героїв… цілих 22 героя! А чому не 23? Чому не 223, не 1223? За якими критеріями обирали до нагороди — найвідважніших або ж “зручних”? А Чечоткін отримав медальку? Краще б організували нормальне забезпечення по роботі, грошей всім, хто там працював/працює дали б і волонтерів відзначили і подякували за допомогу… Команда так-собі піарників — так бачу.

Апдейт: Список тих, хто отримав нагороду за рішучі дії Начальник ГУ ДСНС р. Києва — пан генерал Андрій Ватолін (кум глави ДСНС Чечоткіна), заступник по службі ГУ Київської області полковник Майстренко», – пишуть у групі «Бойкот пожежних України».