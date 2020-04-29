Офіцери СБУ привласнювали гроші, виділені на відрядження в Краматорськ. Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК.

В ГБР надійшли дані з внутрішньої безпеки СБУ, про те що четверо офіцерів спецслужби, зловживаючи становищем, привласнили гроші, виділені на проживання у відрядженні. Слідчі вважають, що правоохоронці, які прибули в Краматорськ, надали фінансову службу квитанції з неправдивими даними щодо вартості проживання. При цьому власник готелю, де проживали оперативники взагалі не видавав подібні документи.

При допиті підприємець повідомив, що з 2003 року надає нічліг для громадян. Для цього він взяв в оренду приміщення під мотель «Затишок».

В даному закладі шість кімнат: три кімнати на дві особи, та три номери на чотири людини. При здійсненні підприємницької діяльності з 2003 року по теперішній час друк він не використовував. З основних податків, які він сплачує, як підприємець, йде єдиний податок в розмірі 5% від доходу і туристичний збір у розмірі 12,5 гривні за кожний день проживання особи в мотелі, в разі, якщо не надано копію наказу про відрядження.

Власник мотелю заявив, що йому зателефонували з податкової інспекції Краматорська. Вказані в декларації відомості не збігалися з тими, які надійшли з ГФС в Києві. Різниця за 2018 рік склала 209 тис. гривень. Також розбіжності були виявлені і за 2019 рік.

Проаналізувавши цю інформацію і подані ним декларації, він встановив, що є різночитання між даними про нараховані йому доходи з боку СБУ та наданими ним даними про доходи отриманим від оперативників за проживання. Фактично подано від СБУ подали звітність про нарахування йому більшої кількості доходів, ніж він подав самостійно.

Зазвичай співробітники СБУ, які проживають у готелі, для звільнення від сплати туристичного збору віддають йому копію посвідчення. Виходячи з цього, їм було встановлено, що в кожному кварталі 2018-2019 року СБ України відзвітувало про більшу суму виплачених йому доходів, ніж він отримував за проживання відряджених. При виселенні з мотелю, особі проживала видаються документи про проживання, а саме: квитанція, рахунок, ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію та виписка платника єдиного податку. Оригінал квитанції та рахунки видається на руки людям, а в мотелі залишаються копії цих документів. Дані документи протягом 2018-2019 року оформлялися ним і адміністраторами мотелю, які в кінці кожного дня передавали йому відомості про кількість проживаючих в мотелі осіб та виданих квитанцій і рахунків. Таким чином ведеться загальний облік людей, що проживають в готелі, а саме за кількістю копій рахунків та квитанцій.

Суд дозволив ДБР витребувати всю документацію мотелю для звірки.