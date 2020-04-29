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Міноборони пропонує встановити три нових свята для російських військових

29.04.2020

Минобороны предлагает установить три новых праздника для российских военных

Міноборони пропонує встановити три нових свята для російських військових. Відповідний проект указу опублікований на федеральному порталі проектів нормативних актів. Так, у тексті указу йдеться «про встановлення в Збройних Силах Російської Федерації Дня служби пального, Дні військової автомобільної інспекції та Дня служби захисту державної таємниці». День служби пального пропонується відзначати 17 лютого, День військової автомобільної інспекції — 31 серпня, а День служби захисту державної таємниці — 13 листопада.

В розділі «короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований пропонований спосіб регулювання» сказано, що «управління постачання пальним було центральним органом Народного Комісаріату Оборони Союзу РСР по забезпеченню червоної АРМІЇ в мирний і воєнний час усіма видами пального, масел, антидетонаторов, тари, спеціальним обладнанням, засобами заправки і матеріальною частиною для формування головних складів. Таким чином, 17 лютого 1936 року був сформований прообраз сучасної структури служби пального і мастильних матеріалів Збройних Сил Російської Федерації». На порталі зазначено, що планований термін вступу проекту нормативного правового акта в силу — серпень 2020 року.

У пояснювальній записці також сказано, що «служба пального внесла істотний внесок у післявоєнний період. З розвитком та будівництвом Збройних Сил СРСР була створена розгалужена інфраструктура служби пального, включає органи управління, бази і склади ракетного палива і пального, трубопровідні війська, автомобільні частини підвозу ракетного палива, підрозділи масової заправки пальним, лабораторії контролю якості пального, заводи з виробництва та ремонту технічних засобів, державний науково-дослідний інститут, вища військово-технічне училище, навчальні підрозділи молодших спеціалістів, а також військові представництва на підприємствах промисловості». «Встановлення в Збройних Силах Російської Федерації пам’ятного дня — дня військової автомобільної інспекції зміцнить розвиток військових традицій, буде знаком визнання заслуг військових автомобілістів, у тому числі ветеранів ВАЇ, чисельність яких становить близько 3 000 тисяч осіб, а також сприяти вирішенню завдань щодо забезпечення оборони і безпеки держави», — йдеться в пояснювальній записці.

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