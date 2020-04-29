Міноборони пропонує встановити три нових свята для російських військових. Відповідний проект указу опублікований на федеральному порталі проектів нормативних актів. Так, у тексті указу йдеться «про встановлення в Збройних Силах Російської Федерації Дня служби пального, Дні військової автомобільної інспекції та Дня служби захисту державної таємниці». День служби пального пропонується відзначати 17 лютого, День військової автомобільної інспекції — 31 серпня, а День служби захисту державної таємниці — 13 листопада.

В розділі «короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований пропонований спосіб регулювання» сказано, що «управління постачання пальним було центральним органом Народного Комісаріату Оборони Союзу РСР по забезпеченню червоної АРМІЇ в мирний і воєнний час усіма видами пального, масел, антидетонаторов, тари, спеціальним обладнанням, засобами заправки і матеріальною частиною для формування головних складів. Таким чином, 17 лютого 1936 року був сформований прообраз сучасної структури служби пального і мастильних матеріалів Збройних Сил Російської Федерації». На порталі зазначено, що планований термін вступу проекту нормативного правового акта в силу — серпень 2020 року.

У пояснювальній записці також сказано, що «служба пального внесла істотний внесок у післявоєнний період. З розвитком та будівництвом Збройних Сил СРСР була створена розгалужена інфраструктура служби пального, включає органи управління, бази і склади ракетного палива і пального, трубопровідні війська, автомобільні частини підвозу ракетного палива, підрозділи масової заправки пальним, лабораторії контролю якості пального, заводи з виробництва та ремонту технічних засобів, державний науково-дослідний інститут, вища військово-технічне училище, навчальні підрозділи молодших спеціалістів, а також військові представництва на підприємствах промисловості». «Встановлення в Збройних Силах Російської Федерації пам’ятного дня — дня військової автомобільної інспекції зміцнить розвиток військових традицій, буде знаком визнання заслуг військових автомобілістів, у тому числі ветеранів ВАЇ, чисельність яких становить близько 3 000 тисяч осіб, а також сприяти вирішенню завдань щодо забезпечення оборони і безпеки держави», — йдеться в пояснювальній записці.