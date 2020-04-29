Американець три дні ховався від морського слона, який гостював в його садку (відео)

У відсутність людей на вулицях з-за карантинних обмежень дикі тварини заполонили вулиці міст по всьому світу. Житель містечка Анакортс на північному заході США виявив у себе у дворі морського слона.

За словами чоловіка, такого незвичайного гостя у себе вдома він бачив вперше, тому вирішив викликати співробітників департаменту рибальства і дикої природи Вашингтона. Морський слон виявився самкою по кличці Елсі Мей — таке ім’я їй раніше дали в департаменті.

За словами співробітників відомства, вона добре відома біологам, поліцейським і місцевим жителям своїм товариським характером. Вона не боїться ні людей, ні автомобілів і в цілому дуже цікава. На цей раз Елсі Мей навіть спробувала пробратися в будинок американця.

Тварина пробула в саду три дні, після чого все-таки повернулася в океан

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: cikavosti.com

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