Посварилася з братом: стали відомі причини зникнення і загибелі 6-річної Мілени з Харкова

На Харківщині завершилися пошуки 6-річної Мілени Шевельової, яка загадково зникла увечері 26 квітня в селі Соснівка. На жаль, дівчинку знайшли мертвою у восьми кілометрах від будинку бабусі, до якої вона приїхала в гості разом зі своїми батьками на вихідні. За попередньою інформацією, смерть дитини настала внаслідок переохолодження.

Всю ніч дівчинку шукали за допомогою тепловізорів

Як вдалося з’ясувати, приблизно в шість годин вечора 26 квітня Мілена вирушила на прогулянку разом зі своїм двоюрідним братом — ровесником. Однак через кілька годин хлопчик повернувся додому один. Зі слів братика, він катався на велосипеді, а Мілена бігала за ним. Потім діти з-за чого-то посварилися. Хлопчик в останній раз з’їхав з гірки і, не оглядаючись, поїхав додому. Мілена ж чомусь пішла в протилежний від дому бабусі бік. Правоохоронці припускають, що дівчинка вирішила обійти село і повернутися додому з іншого боку, заблукала.

Як згадують волонтери, в той вечір було прохолодно, збирався дощ. Стемніло раніше звичайного. Коли Мілена не повернулася додому, бабуся з дідусем відразу ж кинулися шукати онуку. Кинулись по всіх сусідів, у кого є діти. Думали, може бути, вона познайомилася з ким-то в Соснівці та зайшла в гості. Але пошуки завершилися невдало. Ніхто з односельців Мілену не бачив. Дівчинка немов у воду канула.

Дідусь разом з батьками дівчинки бігали на узлісся, але не знайшли Мілену й там. Незабаром до пошуків підключилася поліція.

Коли вже зовсім стемніло, Мілену продовжували шукати. На прохання про допомогу відгукнулися жителі сусідніх сіл. В результаті пошукової операції було задіяно близько п’ятисот чоловік. На підмогу викликали навіть вертольоти: літали низько над лісом і шукали зниклу дитину за допомогою тепловізорів.

В цей же час в Соснівку прибули водолази. Вони обстежили дно місцевого водоймища. Дівчатка там не було. Ця інформація давала якусь надію, що малятко знайдуть живий.

Пошуки не припинялися всю ніч. Поліція, працівники ДСНС, курсанти військових училищ, місцеві жителі та волонтери з сусідніх сіл прочісували ліс. Була досліджена площа в радіусі 15 кілометрів від місця зникнення Мілени. Але дівчинка безслідно зникла.

Екстрасенси стверджували: невідомі викрали на червоній машині

Свої послуги з пошуку дитини почали пропонувати екстрасенси. За інформацією одних, Мілена то була викрадена невідомими на червоній машині, то забрела в будинок з пічним опаленням до якимось літнім людям. Інформацію про «червоної машини» підтвердили ще декілька екстрасенсів, і поліція почала оглядати будь транспорт червоного кольору, який міг бути у когось у Соснівці або в сусідніх селах.

Якась екстрасенс Карина з села Нова Покровка спантеличила близьких зниклої дівчинки інформацією про те, що у неї нібито було видіння: Мілена впала в яму біля покинутого будинку з зеленим парканом. Батьки дитини хапалися за будь-яку зачіпку і попросили волонтерів знайти цей самий занедбаний будинок. Ніхто з місцевих жителів не зміг пригадати, де є такий будиночок з зеленим парканом. Попросили Карину зателефонувати їм. Але у відповідь почули, що у ясновидиці немає грошей на рахунку, щоб зателефонувати. Небайдужі люди почали перераховувати екстрасенса гроші. А та через деякий час взагалі перестала виходити на зв’язок.

Коли пошуки дитини велися вже далеко від Соснівки, в село завітала група то волонтерів, то чи когось ще. Невідомі почали збивати замки на дверях порожніх будинків і сараїв, затоптали городи. На запитання сельчан відповідали, що шукають Мілену. Мешканці Соснівки, побоюючись, що під маскою волонтерів можуть бути звичайні грабіжники, прогнали їх.

Мілену знайшли на околиці великого зораного поля у восьми кілометрах від будинку бабусі. До того часу вона була вже кілька годин мертва. У поліції кажуть, що слідів насильства на тілі дівчинки не виявили.

— Вона, швидше за все, заблукала, — сказали «ФАКТАМ» в поліції Харківщини. — З якоїсь причини хотіла обійти село. Може бути, через дитячої образи хотіла, щоб її довше пошукали. Але дуже швидко стемніло, і дівчинка не знала, куди їй іти. Судячи по слідах, йшла в напрямку села Гоптівка. Мабуть, бачила вогні і думала, що це Соснівка. До Гоптовки дівчинка не дійшла пару кілометрів. Та ніч була дуже холодною. Всього три градуси вище нуля, пройшла злива. А Мілена була одягнена не дуже тепло. Швидше за все, вона втомилася, блукаючи всю ніч, то полем, то по лісі, втратила сили, можливо, втратила свідомість. Коли її знайшли, дівчинка лежала на голій землі. Поруч не було окулярів, з якими Мілена не розлучалася з-за поганого зору. Мабуть, втратила їх десь.

Причину смерті Мілени встановить слідство. Але місцеві жителі вважають, що не все так однозначно з зникненням дівчинки.

«Є питання, які поки залишаються без відповіді. Сліди Мілени виявили на зораному полі біля дороги. Чому вона йшла по полю, а не по асфальту? Може бути, її хтось вів за руку? І ще: Мілена була вбрана у яскраву червону куртку. Чому її не побачили з вертольота, коли обстежили місцевість? Можливо, тіло дівчинки підкинули вже потім, а померла вона в іншому місці?» — запитує у соціальних мережах волонтер на ім’я Дмитро, який брав активну участь у пошуках зниклої дитини.

Тіло шестирічної Мілени кремували в Харкові 28 квітня.