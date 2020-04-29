Мін’юст роз’яснив, які документи посвідчують особу та хто має право їх перевірити під час карантину

В Міністерстві юстиції України нагадали, що в період карантину заборонено перебувати на вулицях без документів, що засвідчують особу.

Згідно з повідомленням міністерства в соцмережі, такі документи поділяються на два види:

1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну;

тимчасове посвідчення громадянина України.

2) документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:

водійське посвідчення;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

вид на проживання;

картка мігранта;

посвідчення біженця;

проїзний документ біженця;

посвідчення особи, коли особа потребує додаткового захисту;

проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

Хто має право вимагати у особи посвідчення особи?

«Перелік суб’єктів, які мають право перевіряти документи, що посвідчують особу, дуже широкий. Почнемо з того, що здійснювати перевірку документів особи може поліцейський. Причому, він не має права вилучати документ, який пред’являє йому осіб, у тому числі і паспорт», — зазначають у Мін’юсті.

Також визначено випадки, коли документи, що посвідчують особу, надаються нотаріусам, банкам, роботодавцю і так далі.

Коли ще слід пред’являти документ, що посвідчує особу?

Документи слід пред’являти на вимогу посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених законодавством, при зверненні до них, а також особам, уповноваженим на складання протоколів про адміністративні правопорушення під час їх складання, у суді, у військкоматі при встановленні військовозобов’язаного особи, при перетині державного кордону, при оформленні митних документів та в інших випадках.