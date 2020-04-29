Мін’юст роз’яснив, які документи посвідчують особу та хто має право їх перевірити під час карантину

В Міністерстві юстиції України нагадали, що в період карантину заборонено перебувати на вулицях без документів, що засвідчують особу.
Згідно з повідомленням міністерства в соцмережі, такі документи поділяються на два види:
1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:
- паспорт громадянина України;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- дипломатичний паспорт України;
- службовий паспорт України;
- посвідчення особи моряка;
- посвідчення члена екіпажу;
- посвідчення особи на повернення в Україну;
- тимчасове посвідчення громадянина України.
2) документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:
- водійське посвідчення;
- посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
- вид на проживання;
- картка мігранта;
- посвідчення біженця;
- проїзний документ біженця;
- посвідчення особи, коли особа потребує додаткового захисту;
- проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.
Хто має право вимагати у особи посвідчення особи?
«Перелік суб’єктів, які мають право перевіряти документи, що посвідчують особу, дуже широкий. Почнемо з того, що здійснювати перевірку документів особи може поліцейський. Причому, він не має права вилучати документ, який пред’являє йому осіб, у тому числі і паспорт», — зазначають у Мін’юсті.
Також визначено випадки, коли документи, що посвідчують особу, надаються нотаріусам, банкам, роботодавцю і так далі.
Коли ще слід пред’являти документ, що посвідчує особу?
Документи слід пред’являти на вимогу посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених законодавством, при зверненні до них, а також особам, уповноваженим на складання протоколів про адміністративні правопорушення під час їх складання, у суді, у військкоматі при встановленні військовозобов’язаного особи, при перетині державного кордону, при оформленні митних документів та в інших випадках.