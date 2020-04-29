«Самі шили на машинці»: Мати чоловіка, який намагався продати за кордон маски, відреагувала на повідомлення СБУ

Мати чоловіка, якого СБУ підозрює у спробі збуту за кордон 3000 захисних масок, кухар у 3-му полку спецназу в Кропивницького, Тетяна Бородіна, заявила, що його сім’я шила їх самостійно. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Господи, звертаюся до Тебе, бо не знаю, до кого ще звернутися, щоб привів у себе довбо*ба в цьому довбане бардаку під назвою Українська влада або ж українське СБУ!!!» — пише Бородіна.

За її словами, СБУ повідомила неправду про те, що її син намагався вивезти з України 3000 масок і готував посилки ще з 10 тисячами.

«Тварі!!! «Ділок» — це мій син, малий підприємець, на чиї чесні податки ви отримуєте не маленькі зарплати! І він, маючи трьох малолітніх дітей і вагітну дружину, вже кілька місяців з вашої подачі залишився без роботи! За комуналку, податки, за те, що діти їсти хочуть, вам писати чи ні?!!!» — йдеться в пості.

Бородіна підкреслила, що її син зовсім не сумнівався в законності того, що робив. Вона пише, що його сім’я сама шила на машинці маски і хотіли заробити на їх продажу гроші на проживання. За її словами, нічого не боячись, чесно і прозоро її син відправив маски через «Укрпошту», сплативши їх пересилання «в казну держави».

«Зараз ви поносіть його і поносіть «Укрпошту»!» — впевнена жінка.

Вона зазначила, що посилки з масками син відправив 6 квітня, так як заборони на продаж немедичних масок не було. 9 квітня вантаж заарештували в Києві і досі фахівці проводять експертизу, незважаючи на те, що «коли відкрили посилку в Києві, скривилися, тому що побачили, що маски кустарні».

Бородіна обурена тим, що закон про те, що не можна пересилати будь-які маски, затвердили «заднім числом», 15 квітня, і «він був підписаний точно після 6-9 квітня».

«Так про що ж ви повідомляєте, про які такі досягнення?! Негідники… Мені все частіше хочеться сказати таким, як ви: «Щоб ви здохли!!!» Але я знаю, що це гріх перед Богом. Тому, я прошу у нього іншого: «Господи, дай таблеток від дебілів!» — йдеться в пості.

Жінка додала, що їй є що сказати начальнику СБУ в області і запитала, чи може хтось її з ним зв’язати.