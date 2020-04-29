Зеленський і «недодавленные таргани»

Президентство Володимира Зеленського навряд чи триватиме покладені п’ять років. В силу як об’єктивних, так і суб’єктивних причин.

Об’єктивних причин багато, війна, світова економічна криза, коронавірус і так далі. Але суб’єктивні не менше. Саме вони зараз стрімко топлять Зеленського. Найголовніший суб’єктивний фактор – підбір кадрів.

Він дивно дебільний. Усі кадрові рішення Зеленського, за винятком хіба що Разумкова – це феєричний провал. Причому, є тенденція до деградації навіть цієї провальної кадрової політики. Судіть самі. Багатьом не подобався хамуватий Богдан. Але, вибачте, на нього не було реального компромату. Він не торгував посадами. І єдиною претензією до нього було внесення розколу в команду». Якщо розшифрувати цю формулу, то звільнили Богдана за те що називав чмошника Баканова – чмошником. І ось прийшла заміна Богдану – Єрмак. З каламутною біографією, починаючи з Ельбруса Тедеєва і російського олігарха. І з братиком, який торгував посадами ще в бутність Єрмака радником. Відмінне кадрове рішення. Втім, як і всі інші. Єрмак – критична помилка Зеленського.

Мало того, що сам Єрмак токсичний для Зеленського як через брата-шахрая, так і з-за проросійської позиції в переговорах з Донбасу. Але і ті, кого Єрмак привів у владу так само методично обвалюють рейтинг Президента. Як можна було приводити у владу кума Єрмака – «Колю Оболонського» Тищенко в якому природний ідіотизм настільки органічно поєднується з тупим жлобством в стилі 90-х років? І цього типу вони збираються виставити проти Кличка на виборах мера? Ну-ну. Подивіться, яку реакцію викликало жлобство з рестораном «Велюр»? Для вмираючого з-за карантину дрібного і середнього бізнесу-це стало детонатором. Ось що пише політолог Юрій Романенко:

«Я вам скажу, що протягом року в Україні. В Україні буде революція дрібної буржуазії, фермерів і збіднілих мас проти монополістів, банкірів, схемщиків і олігархів, які своєю жадібністю і тупістю поставили мільйони людей на межу виживання. Відмінність цієї революції від двох фейкових революцій буде в тому, що вмовляти більше ніхто не буде. Проситися взятися за розум і так далі. У всій цій мразоты було 30 років на це. Але навіть в умовах карантину вони влаштували здирство і подвійне наебалово. Як нам всім яскраво показав Колян Тищенко. Тому в третій раз їх доведеться розчавити як тарганів. Якими вони є. Недодавленый тарган завжди повертається з товаришами. Що ми всі з вами бачимо знову і знову.»

Зрозуміло, що з-за одного «Велюру» революції не буде. Але ж цей скандал – лише вершина айсберга. Є речі куди більш серйозні. Наприклад, державна підтримка абсолютно мародерське устремлінь Ріната Ахметова. Ахметов є власником майже всіх тепло-електростанцій України. І бажає, щоб жителі України сплачували за електроенергію виключно йому. І дорого, не зважаючи на карантин і супутні економічні проблеми. Чомусь наша держава під управлінням Зеленського прагне Ахметову в цьому допомогти. І примусово зупиняє енергоблоки атомних електростанцій і методично знижує постачання ними електроенергії. І адже це вже абсолютно очевидно не тільки для журналістів, але і для обивателя. Зеленський чомусь допомагає мироеду Ахметову заробляти під час кризи ще на один будинок у Лондоні. За наш рахунок. Адже зрозуміло, що рано чи пізно – але народ збунтується, як пише Романенко.

Ще одна грандіозна кадрова «штанга» Зеленського – призначення свого однокласника Баканова на посаду голови СБУ. Це спочатку було ідіотизмом. Хоча б тому, що Баканов був і є фігурантом кримінальної справи, пов’язаного з розкраданням державних грошей. І йому це будуть згадувати завжди. Може, Зеленський сподівався, що Баканов на цій посаді почне все «з чистого аркуша»? І буде чесним Головою? Наївна надія. Першим ділом Баканов привів в СБУ свого дружка, і також фігуранта кримінальної справи – Наумова. І тепер цей «чорт» фактично керує СБУ. І це керівництво виражається у відверте і нахабне кришуванні контрабанди та обдирання будь-якого доступного бізнесу. Фактично, Баканов вже став при Зеленском таким «Сашком – Стоматологом» Януковича. Який багато в чому і довів свого тата до втечі в Ростов. До речі, Баканов з Наумовим вже зовсім перестали соромитися і призначили на посаду фінансового департаменту СБУ бухгалтерку з Державного підприємства «Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження». Яка разом з Наумовим проходила по одній кримінальній справі. А чого соромитися-то? Ми ж влада, робимо що хочемо. Ага, але це не надовго.

Як можна було призначати старого проросійського маразматика Тарана міністром оборони? Чий це такий добрий рада? Яких ще божевільних призначень чекати? Саакашвілі? Може, Черновецького? Чи Хорошковського, адже він був непоганим начальником?

А згадати уряд «хлопчика на самокаті» Гончарука? А потім поміняти його на людину Ахметова?

Фактично Зеленський з-за своїх ідіотських призначень вже потрапив у ситуацію цугцвангу, коли кожен наступний хід призводить до більш плачевних наслідків. І нинішня позиція самоусунення, і фактичної передачі влади в руки Єрмака – на жаль, проблеми не вирішить. Єрмак лише доведе ситуацію до вибуху в рекордно короткі терміни. Може бути, варто було б зупинитися, подумати без порадників і згадати, з якими бажаннями і планами йшов на Президентство? І відсіяти весь цей налиплий сміття.

Олег Єрмолов, для «ОРД»