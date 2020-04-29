Винен «мало не увесь український бомонд»: «Укрексімбанк» звернеться до Кабміну за докапіталізацію на $1 мільярд

«Укрексімбанк» планує у 2020 році звернути на докапіталізацію до уряду на суму близько 1 млрд доларів, а для поліпшення операційної ефективності банку розглядають варіант викупу своїх єврооблігацій з ринку.

Про це в інтерв’ю виданню «Український капітал» заявив голова правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер.

«Дійсно, не секрет, що в банку досить великий проблемний кредитний портфель. Дуже багато кредитних кейсів в стані реструктуризації. Частина з них носити формат відкладених проблем. Підсилює цей ефект пандемія і коронавірус, плюс пережиті кілька криз. Кожен з них давав певний виток проблемності.

Зараз не можна говорити про те, що це саме попередній менеджмент або попередньо-попередній. Кожен вніс свій «внесок» у цю ситуацію», — сказавши Мецгер.

Голова «Укрексімбанку» зазначив, що на сьогодні NPL (непрацюючі кредити — ред.) банку перевищують 70 млрд грн.

«Ці проблеми накопичувалися не один рік. Є як об єктивні чинники його формування — АТО, девальвація, політичний фактор, зараз пандемія, як і ймовірно людський фактор, який ми можемо м яко схарактеризувати як «відсутність якісного корпоративного управління», — додав він.

За словами Мецгера, серед проблемних позичальників банку — «мало не увесь український бомонд».

«І всі власники, яких ми знаємо, судячи з їх суспільного життя, відчувають себе дуже непогано. Альо в банку це виглядає по-іншому. Ми чітко усвідомлюємо, як непросто буде для банку спробувати в рамках закону, в юридичній площині довести, що цей хлопець або дівчина, що добре живуть, є власниками якогось проблемного кейса, і об’єднання єднати це в єдиному провадженні.

І спробувати змусити його повернути борги державному банку. Будемо дуже істотні зусилля для цього докладати», — підкреслили в «Укрексімбанку».

Серед основних кейсів Мецгер, зокрема, назвавши «Завод напівпровідників» (підприємство контролюється братами Клюєвими — ред.), «Веста Індустріал» (контролюється сім’ї єю Дзендзерських — ред.) та Лисичанський склозавод «Пролетарій» (власником називали бізнесмена Сергія Дунаєва — ред.).

У бюджеті коштів на докапіталізацію банку не передбачено, але «Укрексімбанк» веде діалог з Мінфіном та НБУ.

«Діалог з Міністерством фінансів, як представником власника, і з Національним банком, як регулятором, йде. Я не хочу цього приховувати.

Дійсно, додатковий капітал банку необхідний. Необхідний для того, щоб даті банку можливість розвиватися. При цьому в період пандемії нам необхідно надати підтримку ряду наших клієнтів і ключовим секторами економіки. Без додаткового капіталу ми цього зробити не зможемо», — підкреслив Мецгер.

Він заявив, що докапіталізація — це питання цього року.

«Формально, менеджмент спочатку обговорити ситуацію, що склалася, і прогноз діяльності з Наглядовою радою, а потім попросити її звернути на докапіталізацію до уряду. На весь цикл, припускаємо, нам буде потрібно годину до кінця 2 кварталу», — пояснив голова правління банку.

Крім цього, за словами Мецгера, у банку є багато напрацювань для покращення операційної ефективності.

Зокрема, як один із робочих сценаріїв розглядають викуп своїх облігацій з ринку, ставка за якими складає до 10% у доларах, та заміщення їх більш дешевими й довгостроковими ресурсами від МФО.

Нагадаємо, що Євген Мецгер приступивши до виконання обов’язків голови правління Укрексімбанку у березні цього року.