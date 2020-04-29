«Світячи іншим, згораю сам» В Санкт-Петербурзі організували стіну пам’яті загиблим медикам

У Санкт-Петербурзі на Малій Садовій вулиці навпроти будівлі комітету з охорони здоров’я організували стіну пам’яті медичним працівникам, загиблим під час пандемії коронавіруса. Квіти до портретів померлих медпрацівників і лікарів поклали громадські активісти та депутат Законодавчих зборів Максим Резник.

Як розповів Znak.com депутат, ідея вшанувати пам’ять медиків належить активістці, голові некомерційного партнерства «Срібна троянда» Ірині Маслової. У Facebook вона опублікувала пост із закликом приносити квіти до паркану, де наклеєні фотографії загиблих, або замовити доставку.

“”Світячи іншим, згораю сам” — це завжди було про медиків. Колись у дитинстві я хотіла стати лікарем, як моя мама. Лікарем я не стала. Мами вже немає. Та сьогодні не про нас, не про політику. Сьогодні про тих медиків, хто загинув на цій війні. Про те, що пам’ять про них повинна жити в моєму і вашому місті», — написала Маслова на своїй сторінці в Facebook.

На імпровізованій стіні 9 фотографій. Раніше комітет з охорони здоров’я міста повідомляв, що не всі із вказаних медпрацівників померли через коронавіруса або не всі з них заразилися на роботі.

Згідно з постановою уряду Петербурга, медичним працівникам, заразившимся коронавирусной інфекцією при наданні допомоги хворим, повинні виплатити по 300 тис. руб. Якщо в результаті зараження медик отримав інвалідність — 500 тис. руб. Якщо помер, його сім’я отримає 1 млн рублів.

Всього з початку пандемії в Санкт-Петербурзі зафіксували 3 тис. 436 випадків зараження COVID-19. Померло 27 осіб. Одужали 544 людини.