Медики назвали основные продукты, которые уберегут от рака

Эксперты уверены, что защитится от рака можно. И это можно сделать с помощью простых продуктов, которые есть в каждом доме.

Так, раковые заболевания каждый год забирают жизни тысяч людей. Врачи постоянно говорят о том, что профилактикой этого заболевания является правильное питание, отказ от вредных привычек и спорт. Но не все люди следуют таким простым советам, а потом это становится уже поздно для них.

Как уверены врачи, что рак в 50-70% случаев можно предотвратить с помощью питания. В частности, это можно сделать с помощью такой специи как куркума. Она имеет в своем составе просто огромное количество полезных компонентов, которые положительно воздействуют на организм. Продукт обладает проапоптотическим действием, способствующим гибели опухолевых клеток, а также антиангиогенным эффектом.

А вот чтобы обеспечить организм Омега-3, нужно обязательно добавить в свой рацион семена льна и орехи. Это просто хранилище полезных компонентов, которые не только защитят организм от вредных веществ и рака, в том числе, но и укрепят иммунитет человека.

Преимущество данных продуктов питания в том, что они также содержат клетчатку, недостаток которой ученые связывают с развитием некоторых видов рака.

Не стоит забывать и про овощи и фрукты. Ведь они имеют в своем составе очень полезные компоненты, которые могут противостоять развитию опухолевых заболеваний в организме. Стоит обратить внимание на: морковь, кабачки, помидоры, хурма, абрикосы, свекла. Помимо них способность иммунной системы бороться с опухолевыми клетками усиливает капуста, в частности, брокколи.

: hyser.com.ua