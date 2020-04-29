Під Харковом банда жорстоко вбила дівчину та чоловіка: зарізали і спалили

Під Харковом у березні жорстоко вбили 25-річну Анастасію.

Проте це не перша жертва вбивць, вони ще у 2013 році розправились із 46-річним чоловіком та не отримали за це покарання. Про це повідомляють “Надзвичайні новини”.

Відомо, що дівчина вийшла з дому та загадково зникла. При собі вона мала мобільний телефон та рюкзак. Сусіди розповідають, що покійна була дуже спокійною дівчиною, ніколи не зловживала алкоголем та не була у небезпечних компаніях.

Як встановило слідство, до її вбивства причетний коханий дівчини та його друг. Вони вже мали судимість за крадіжки. У день трагедії хлопець дівчини запросивши її в гості. Потім чоловіки змусили дівчину піти з ними на “прогулянку”. Там вони жорстоко вбили Анастасію.

Далі – чоловіки втекли в ліс, де їх згодом знайшли правоохоронці. За словами одного із вбивць, дівчину запропонував вбити саме її коханий заради телефону. За інформацією заступника керівника місцевої прокуратури Владислава Грюка, двоє підозрюваних у вбивстві дівчини зізналися, що у листопаді 2013 року на березі річки Уди поблизу залізничної станції “Нова Баварія” вони вбили 46-річного харків’яніна.