Глава Башкирії порівняв COVID-19 з фашизмом і назвав Путіна «національним лідером»

Глава Башкирії Радій Хабіров вважає, що Росії вдалося «досить добре організувати роботу щодо нерозповсюдження пандемії [коронавіруса]» завдяки тому, що в Росії «висока ступінь керованості» і «ми всі об’єдналися під началом дуже сильного керівника, нашого національного лідера, президента Володимира Путіна». Таку заяву він зробив на першому міжнародному онлайн-форумі «Світ після коронавіруса: погляд з серця Євразії».

У своєму виступі він також вирішив порівняти пандемію коронавіруса і фашизм: «Не знаю, доречно чи не доречно, ми думали, але я можу провести таку паралель — серпень 1941 року, коли фашистська Німеччина практично захопила всю Європу і вже вторглася на територію Радянського Союзу і переможно йшла перший час, вже в серпні 1941 року держави зібралися і почали між собою малювати контури нового світу, який буде після того, як буде перемога. Нам теж зараз, на мій погляд, треба про це поговорити».

На думку глави республіки, «після пандемії ми зустрінемося з таким трошки іншим людським суспільством, яке стане набагато більш поінформованим, істотно мобільним і стане дуже рефлексивним». «І уявіть, що сталося насправді, буквально за півтора місяця, я кажу про Росію, але десь в інших країнах, може, і раніше, людина, який вважав себе Homo sapiens, він став об’єктом полювання та переслідування найдрібніших мікроорганізмів. Людство запускало ракети в космос, вивчало глибини океанів, а зараз ми цілеспрямовано налагоджуємо наші виробництва, шиємо маски, виробляємо у величезних кількостях антисептики. Або, наприклад, людина, який насолоджувався свободою, і ніхто йому не міг вказати, що робити і де сидіти, сьогодні величезна кількість людей сидить в самоізоляції і неймовірно втомилися», — сказав на форумі Радій Хабіров.

Глава Башкирії також вирішив поділитися з глядачами форуму «ще одним спостереженням» про свою дружину: «Моя дружина вже два тижні працює як волонтер, ходить по квартирах, роздає продуктові пакети. І кожного вечора приходить до мене і розповідає, ну, майже щовечора це відбувається, такі важкі історії, в яких опинилися наші люди, і як насправді їм важко. Про це книги писати можна». «Наше завдання — зробити елементарне, щоб люди не голодували. Ми живемо в сильній і багатій країні, і, мені здається, це важливо», — додав Хабіров.