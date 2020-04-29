Надя Дорофеева похвасталась смелой сменой имиджа

Известная украинская певица Надя Дорофеева показала необычный кадр и обновленный имидж.

Популярная певица Надя Дорофеева совсем не скучает на карантине и показывает своим фанатам невероятные новые образы. Стоит сказать, что даже сидя дома ей удается поддерживать шикарную фигуру. Как призналась сама певица, что в этом ей помогают тренировки дома и правильное питание.

На этот раз Надя Дорофеева показала образ с африканскими косичками в серой футболке. Стоит сказать, что это весьма необычный для нее стиль. Но он ей очень идет. На новом коллаже она позирует, показал своим поклонникам свой язык. Кадры получились весьма интересные и игривые.

Стоит отметить, что такой необычный пост она не стала никак подписывать.

Поклонники остались в полном восторге от такой раскрепощенности и уверенности в себе, которую показала Дорофеева.

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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 26 Апр 2020 в 6:05 PDT

“Кайфую от косичек 😍, Кайф просто 😍, Ееее почему такая красивая 😍, Обожаю косички 😍, Сразу вспомнила фотосессию с «Flint», где у тебя тоже были косички 😅 и тебе так они идут !😍, Такая красивая не могу 😍, Ты теперь похожа на Дерела с косичками 😂, Боже почему ты такая красивая женщина?❤️, Тебе безумно идут,эти маленькие косички, какая класснаяяяя🤤, какая класснаяяяя🤤, Тебе очень идёт с косичками😍, Клаааасс 😍😍😍, Сама недавно только расплела такие же косички 😍❤️❤️❤️, Всю голову заплела?😹 Есть время и на тоненькие косички😹”, – написали преданные поклонники.

: hyser.com.ua