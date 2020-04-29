Раз вже переймаєте європейські обмеження, доповнюйте їх європейськими заходами допомоги

Причина зростання психозів та фрустрації у населення зрозуміла.
Неможливо замкнути мільйони людей в своїх будинках на невизначений час і сказати їм — крутіться і виживайте, як хочете, допомоги вам не буде.
Якби хтось таке зробив з собакою — замкнув би її без їжі і вигулу, його б назвали садистом.
Той, хто робить таке з звичайними людьми, як мені здається, заслуговує на подібне ж назву.
Якщо показуєш батіг, май в запасі і пряник, якщо вимагаєш від людей самообмежень — дай їм можливість прожити і вижити, компенсуй хоча б на рівні фізіологічного виживання втрачені або відсутні доходи.
Раз вже переймаєте європейські обмеження і штрафи, доповнюйте їх європейськими ж заходами матеріальної допомоги.
Ну або не дивуйтеся, що вони починають лізти на стінку від сказу…
Андрій Нікулін, викладач філософії