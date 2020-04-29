Раз вже переймаєте європейські обмеження, доповнюйте їх європейськими заходами допомоги

Причина зростання психозів та фрустрації у населення зрозуміла.

Неможливо замкнути мільйони людей в своїх будинках на невизначений час і сказати їм — крутіться і виживайте, як хочете, допомоги вам не буде.

Якби хтось таке зробив з собакою — замкнув би її без їжі і вигулу, його б назвали садистом.

Той, хто робить таке з звичайними людьми, як мені здається, заслуговує на подібне ж назву.

Якщо показуєш батіг, май в запасі і пряник, якщо вимагаєш від людей самообмежень — дай їм можливість прожити і вижити, компенсуй хоча б на рівні фізіологічного виживання втрачені або відсутні доходи.

Раз вже переймаєте європейські обмеження і штрафи, доповнюйте їх європейськими ж заходами матеріальної допомоги.

Ну або не дивуйтеся, що вони починають лізти на стінку від сказу…

Андрій Нікулін, викладач філософії