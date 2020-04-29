В Украине увеличилась динамика смертности от COVID-19

Всего в стране 239 летальных случаев

По данным Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки, 27 апреля, в Украине умерли 18 человек с коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

Сообщается, что по состоянию на утро 28 апреля в Украине количество летальных случаев коронавируса выросло до 239.

“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели”, – сообщили в Минздраве.

: rbc.ua