Звільнити не можна залишити

Питання, на яке зараз намагаються відповісти багато губернатори, стосується покарання винних головлікарів і регіональних міністрів охорони здоров’я. Косяков в системі багато і всі вони в ці дні лізуть назовні. Що робити з винними? Звільняти їх прямо зараз чи відкласти екзекуції до більш спокійних часів? При відповіді на це питання, крім власне управлінської складової доводиться враховувати і фактор громадської думки. Політик, зрештою, завжди повинен пам’ятати про рейтинг, у нього робота така.

Звільнення винного тобі можуть поставити в заслугу, а можуть, навпаки, назвати те, що відбувається «кадровою чехардою» і засудити. Головний фактор, який зумовить сприйняття, пов’язаний із загальним рівнем довіри до керівника регіону. Якщо в цілому губернатору довіряють, то і такий неоднозначний крок як звільнення теж проінтерпретіруют в доброзичливому для нього ключі. Якщо довіра впала нижче певного рівня, то на прихильне сприйняття не розраховуй: суспільство залишиться незадоволеним. Намагаючись передбачити реакцію людей на якусь конкретну дію, політики часто забувають про це глобальному контексті. Їм здається, що вони кожен раз пишуть з чистого аркуша. Це, насправді, не так. На аркуші вже багато написано.

У 1979 році президент США Джиммі Картер виступив зі своєю знаменитою промовою «Криза впевненості», в якій докладно описав проблеми американського суспільства, зіткнувся до того моменту поруч з найсерйозніших економічних викликів. Після виступу рейтинг глави держави пішов вгору — виборці оцінили його щирість. Але коли він через тиждень звільнив половину уряду, рейтинг впав. Відставка, згадує тодішній віце-президент Уолтер Мондейл, повинна була продемонструвати перехід від слів до справи». Мовляв, минулого тижня президент констатував проблему, а тепер починає її виправляти. Суспільство ж побачило в тому, що відбувається істеричну реакцію людини, метає в пошуку рішення і не знаходить його. Подібна точка зору була зумовлена тим, що історично Картер не сприймався як «сильний лідер».

Згідно з даними «Левада-центру», в середньому рівень схвалення діяльності регіональних керівників в березні склало 65 відсотків. Несхвалення — 32 відсотки. Це набагато краще, ніж в уряду — там показники 48 48, — і навіть краще, ніж у президента. У нього на 63 36. Президент сильно впав порівняно з попередніми місяцями, в той час як губернатори тримаються рівно. Тут взагалі важливо відзначити, що глава держави, опустився нижче регіональних керівників, — це феномен, надзвичайно важливий з точки зору довгострокових наслідків для системи, але зараз не про це.

В загальному, в середньому запас міцності у регіональних керівників є, тому найміцніші з них поки ще можуть дозволити собі рубати голови прямо на борту, не чекаючи, коли корабель причалить до берега. Хоча, рейтинг рейтингом, звичайно, ворожнечу і оцінюючи потенціал конкретного губернатора, я б доповнив дані кількісних досліджень матеріалами фокус-груп.