Медики назвали 7 продуктов для здоровья сердца

Эксперты назвали список из семи самых полезных продуктов в условиях карантина.

Они богаты калием, магнием, омега-3 и другими веществами, способствуют регуляции холестерина и приносят очень много пользы сердцу, системе кровообращения, пишут “Новости Ю”.

Жиры грецких орехов снижают риск возникновения ишемической болезни сердца. В данном орехе содержится достаточное количество альфа-линоленовой кислоты, незаменимых омега-3, сбалансированных с омега-6.

В кешью содержится большое количество витаминов группы В, которые благоприятно сказываются на сердечно-сосудистую систему. Магний в его составе содействует релаксации сердечной мышцы. Ненасыщенные жиры снижают “плохой” холестерин, тем самым защищая от ишемии.

Груши обладают мочегонным эффектом, предотвращают развитие гипертонии. В грушах содержится клетчатка, которая улучшает уровень глюкозы в крови. Кроме того, данный фрукт низкокалорийный.

Оливковое масло при регулярном добавлении в рацион уменьшит образование сгустков и оздоровит артерии. Он снижает риск возникновения атеросклероза, стенокардии, инфаркта. Также он оказывает благоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт.

Грейпфруты богаты калием, который полезен для сердечной мышцы. Также в цитрусе содержится витамин С и разжижающий кровь флавоноид нарингин – для улучшения состояния и работы сосудов.

Овсянка содержит большое количество здоровых жиров, а также бета-глюканов, клетчатки растворимого типа, которая снижает поглощение холестерина организмом.

Лук и чеснок разжижают кровь, предотвращают атеросклероз, улучшают кровообращение в коронарных артериях.

: hyser.com.ua