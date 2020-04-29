Ситуація в Саратовській області

Як це не дивно, в «епоху» стабільності ” у Саратовській області існують підприємства з затримкою заробітної плати.

Прокуратура Саратовської області з’ясувала, що на трьох підприємствах регіону працівникам не платять зарплату.

За даними прокурорів, заборгованість перед працівниками по заробітній платі є у АТ «Саратовський інститут скла», ЗАТ «Тролза» і ГУП «Сартехинвентеризация». У відомстві додали, що виявлені факти порушують права людини на своєчасну оплату праці.

Так, інститут скла заборгував 474 працівникам за січень сім мільйонів рублів, енгельський тролейбусний завод не заплатив 126 співробітникам 2,9 мільйона за листопад минулого року. Трохи менший борг — 1,6 мільйона рублів — є перед 76 працівниками має «Сартехинвентаризация».

Прокурор області Сергій Філіпенко оголосив посадовим особам підприємств застереження про недопустимість подальших фактів порушення трудового законодавства та можливості залучення їх до кримінальної відповідальності у разі продовження порушень.

Тепер питання дотримання трудових прав громадян знаходиться на постійному контролі облпрокурора.

У минулому році проблемний енгельський завод «Тролза» вже потрапляв у поле зору ЗМІ та наглядових органів через великі борги по зарплаті. До цього «Тролза» перебувала в річному режимі простою, сопровождавшемся масовими звільненнями. У грудні компанія-інвестор «Трансмашхолдинг» почала гасити заборгованість перед працівниками підприємства. [1]

Закривається завод СЕПО (Саратовське электроагрегатное виробниче об’єднання), засноване 14 травня 1939 року, є лідером російського агрегатобудування, одним з найбільших підприємств Росії по виробництву електронних і складних електротехнічних виробів, застосовуваних у різних галузях народного господарства. За роки розвитку підприємство пройшло шлях від випуску унікальних авіаційних магнето до складних багатофункціональних систем управління та електронних регуляторів авіадвигунів для всіх сучасних літаків і вертольотів, таких як СУ, МИТЬ, МІ, КА, АН-124, «Руслан», АН-225 «Мрія», ІЛ-86, ІЛ-96-300, ТУ-204, ЯК-42 і інші.

В Саратовській обласній думі вже обговорювали ситуацію, що склалася на заводі СЕПО, де 18 лютого припинено випуск холодильників. «Я прошу уточнити: не закриття виробництва, а консервація», — поспішив заявити на початку зустрічі генеральний директор підприємства Євген Резнік. За його словами, навіть у радянський час холодильне виробництво ніколи не було рентабельним, тому товари народного споживання завжди випускалися на заводах військового комплексу.

З 1991 року виробництво «піддавалося стагнації». Резнік привів в приклад кілька підприємств на пострадянському просторі, які взагалі закрилися. «Остання крапля, яка переповнила чашу, це була політика красноярського заводу. Китаезы… китайці скопіювали наші моделі, домовилися з Красноярському і вішають свій лейбл», — розповів він. Як розповів керівник заводу, в 2017 році було вироблено 126 тис. холодильників, а продано 120 тис., в 2018 році було вироблено 120 тис., а продано — 114 тис., а в 2019-му — 80 і 74 тис. штук відповідно. Гроші, зароблені на держоборонзамовлення, завжди покривали витрати на виробництво холодильників. Так, у 2017 році збитковість виробництва склала 26,6%, у 18 — 34,5%, а в 19 — 34,3%. Проте в 2019 році був знижений на 37% держоборонзамовлення, на якому працює СЕПО-ЗЕМ: «Ми слуга семи панів. Ми зав’язані за всіма військово-повітряним силам, протиракетної оборони, всіляких озброєнь, ракетами, ми серйозно зав’язані з автомобільними військами, бронетехнікою, з морським і підводним флотом. Ми є ексклюзивним виробником електронних систем управління». Всього проводиться 640 виробів військового призначення. У минулому році спад реалізації холодильного обладнання склав 15%, а в 2020-му прогнозувалося 20%. «Самі можете уявити, куди котиться по похилій наш холодильник», — підсумував Резнік.

У підсумку було прийнято рішення про річний консервації виробництва з висновком зайвої чисельності» у складі 663 чоловік. У 2019 році було скорочено 200 працівників. Близько 1 тис. співробітників заводу — особи пенсійного віку, тому робляться кроки, щоб «вивести їх на заслужений відпочинок», проходить робота по переводу робітників на інші підприємства, сказав Резник. З 1 червня на підприємстві залишиться 2,8-2,9 тис. осіб, які будуть працювати на «оборонку». «Ринок холодильників дійсно забитий. Але за марками видно, що велика частина знаходиться в спільному виробництві. Якщо зробити аналіз по холодильникам «Саратов», то можна побачити, що лінійка в два рази менше. І дешевше, але не сильно», — висловився депутат Олексій Антонов. Однак, за його словами, холодильники «Саратов» — це бренд регіону на всьому пострадянському просторі. Він запропонував використовувати тимчасову консервацію виробництва, щоб «вистрілити в наступному році».

Резник не погодився з думкою депутата і розповів, що до сьогоднішнього дня підприємство повністю задовольняло потребу дилерів і покупців. Всього лінійка складає 27 моделей. «Це тільки здається, що холодильник — простий продукт», — зазначив він. «Я, як споживач, ваш холодильник не можу купити. Він морально застарів років на 20. Ось холодильники «Саратов», як танки. Немає таких з сучасною начинкою, з пластиком, який приємно взяти в руку. Правду скажіть: ми трохи відстаємо», — виступив депутат-комуніст Олександр Нараевский. «Я скажу правду: холодильник «Саратов» — найкращий холодильник у світі», — з посмішкою заявив Резнік, додавши, що у нього самого будинку коштує 2 місцевих холодильника. Зневажливий тон не сподобався іншим членам КПРФ, з-за чого виникла словесна перепалка. «Чому ваші холодильники не купують?!», — поставив питання парламентарій Олександр Анидалов. «Тому що народ бідніє! Відкрийте очі», — парирував Резнік. [2]

Крім того, стало відомо ще про трьох підприємствах, які відчувають певні труднощі.

У регіоні скорочують потужності аж до відходу три підприємства. Першим гучну заяву зробив «Саратовський молочний комбінат». Історію мало не підняли на сміх, точніше, мінекономрозвитку спробував спростувати цю заяву. А разом з ним – і мінсільгосп. Ставлення до цієї історії дуже показово в ІА новини «Громадська думка»: «Сьогодні депутат від «Єдиної Росії» Іван Дзюбан оголосив колегам, що з регіону йде підприємство «Біла долина». «Як «Біла долина» йде?» — здивувалися присутні. Дзюбан відповів, що так, йде. «Хіба «Біла долина»?» — засумнівався хтось. «Ну не «Біла долина», а… Яке там підприємство в Енгельсі?» — зніяковів Дзюбан. «Та яка «Біла долина», який Енгельс? Саратовський молочний комбінат йде», — відповіли депутату. Микола Семенець запитав міністра, чи це правда, що «СМК» залишає регіон. Він це прочитав у

ЗМІ. «Так, була така одна публікація в засобах масової інформації. Я думаю, у Саратовського молочного комбінату немає на це підстав», — процитували журналісти міністра Тетяну Кравцеву.

Проте після повідомлення про закриття ще одного підприємства стало не до сміху. У Саратові закривається і тютюнова фабрика. З керівництвом підприємства зустрівся міністр промисловості і енергетики регіону Андрій Куликов. «Керівник підприємства Андрій Абрамов розповів, що рішення продиктоване виключно економічними причинами, в тому числі, щорічним зниженням споживання тютюнових виробів у Росії на 7-8%, недовантаженням виробничих потужностей на обох майданчиках. За його словами, виробництво на саратовській фабриці буде повноцінно функціонувати як мінімум в першому півріччі 2019 р., після чого почнеться поступове переведення виробничих потужностей в Пітер. Остаточно виробництво передбачається закрити в грудні майбутнього року. Представника обласного уряду запевнили, що масових скорочень в компанії не планується: більшої частини робочого персоналу запропонують працевлаштування всередині холдингу. Всі соціальні гарантії перед працівниками будуть дотримані».

Питання про подальшу долю промислового майданчика у центрі міста передбачається вирішувати в рамках візиту повноважних представників «БАТ Росія» в Саратов, сказав Андрій Куликов», — пише ІА «СарБК». ІА «Погляд-інфо» додає: керівництво області як би закликає не падати духом…. «А які економічні наслідки? Ви про що мене зараз питаєте? Тютюнова фабрика виплачувала акциз у федеральний бюджет. Все, над чим ми завжди прагнули і ставили питання, де необхідно в податковій системі, для того, щоб цей податок розщеплювався і частина його йшла в обласний бюджет, але цього немає — все йшло в федеральний бюджет, — наводить ЗМІ коментар губернатора Валерія Радаєва. — А все, що стосується, напевно, соціальних гарантій для тих людей, які там працювали, це ми будемо говорити з керівництвом фабрики — поки нам до кінця ще не відомо, як буде проходити захід, але міністерство промисловості та інші міністерства, які необхідно, вони тримають це питання на контролі».

І нарешті, третє підприємства, про закриття якого стало відомо минулого тижня – «Балаковської пасажирський автотранспортний комбінат». Під скорочення потраплять 123 співробітника, уточнює ІА «Вільні новини», а рухомий склад комбінату буде переданий в «Балаковоэлектротранс». «Якщо ви хочете пошуміти, взяти участь в акціях, якихось там протестах – заради бога. Ось вулиця. Площі, плакати – заради бога. Політичні партії, я думаю, є готові взяти участь в цьому цирку. Якщо будуть якісь реальні проблеми і їх потрібно вирішувати – приходьте сюди. Проблеми будемо вирішувати тут», — звернувся заступник голови Балаковського району Павло Гречухін до співробітників підприємства. Зате до таких «цінних кадрів», як екс-міністр Наталія Соколова (з неї почали, нею і закінчимо огляд) ставлення зовсім інше. Стало відомо, що прогремевшую на всю країну міністра ніхто не звільняв – вона пішла за власним бажанням. Це випливає з

постанови, опублікованого на офіційному правовому порталі регіону, уточнює ІГ «Четверта влада». З документа випливає, що Соколова була звільнена з посади 12 жовтня «за власною ініціативою» на підставі пункту 3 статті 77 Трудового кодексу, продовжує ЗМІ. Мабуть, із збереженням всіх пільг і виплат, хочеться додати. [3]

А тепер перейдемо до загальних питань, які яскраво показують підсумки економічної діяльності на початку цього року.

Саратов за підсумками першого кварталу цього року показав середній рівень за якістю життя серед 75 міст Росії. Про це свідчать підсумки дослідження, проведеного Фінансовим університетом при Уряді РФ.

У рейтингу брали участь міста з населенням понад 250 тисяч чоловік. Кожен з них оцінювався за низкою критеріїв: конфліктність соціального середовища – побутова злочинність, напруженість відносин на фінансовому ринку, готовність судитися з різних приводів, рівень доходу городян, готовність виїхати зі свого міста протягом найближчих років і інтерес населення до культурних цінностей. Згідно з підсумками дослідження, Саратов потрапив у список міст з високим рівнем соціальної напруженості. Разом з ним в списку опинилися Омськ, Іркутськ, Саранськ, Сімферополь та інші.

Всього обласний центр набрав 64 бали із 100 можливих. Він розташувався у третій чверті рейтингу разом з містами, що мають таку ж кількість балів: Томськ, Краснодар, Пенза, Кіров і Омськ.

Лідерами рейтингу стали Санкт-Петербург зі 100 балами, Москва (91 бал) і Ярославль (79 балів). [4]

Так як результати невисокі, росте соціальна напруженість. Чи знайде вона вираз у чому-небудь, крім заочного обурення, покаже час.

Та повернемося до злободенної порядку.

За неповний минулий тиждень – з 13 по 16 квітня – на тлі поширення коронавіруса і найважчих наслідків пандемії для регіональної економіки — в Саратовській області визнані безробітними 1 116 осіб.

Таку інформацію ІА «Погляд-інфо» надали джерела в регіональних відділеннях ПФР, Фонду соціального страхування, центри зайнятості населення.

Примітно, що переважна більшість з них — 783 людини, або 70% — звільнилися за власним бажанням.

Крім того, за угодою сторін звільнено 145 осіб (13%), у зв’язку з закінченням контракту чи трудового договору — 66 (6%), через ліквідацію організації або скорочення чисельності — 54 (5%), з інших причин (призов на військову службу, звільнення з ВТУ, відмова від переведення на іншу роботу, прогул) — 11 осіб і стільки ж раніше займалися підприємницькою діяльністю.

Згідно з даними, за кількістю визнаних безробітними громадян за цей період лідирує Саратов – 395 чоловік, за ним слідують Вольський – 137, Енгельський – 105, Балаковської — 64, Балашовський – 38 і Марксовский райони – 37.

Наприклад, із санаторію «Світлана» за згодою сторін пішли 40 працівників.

З санаторію «Накшатра» за власним бажанням звільнилося 19 осіб.

З такими ж формулюваннями звільнені співробітники ТОВ «Універмаг Вольський» (8 осіб), ІП Никишанов Ст. Ст. (8), ТОВ «Агрноторг» (7), санаторій «Синій птах» (6), ТОВ «Саратов – холод плюс» (5) і банк «Російський стандарт» (5). [5]

Що означає, найчастіше, формулювання «за власним бажанням», ми чудово знаємо.

Як видно з добірки новин, справи в Саратовській області стають тільки гірше. Одне за іншим закриваються великі і середні підприємства (про дрібних я, взагалі, мовчу, їх ніхто, навіть, не вважає), багато хто відчуває труднощі. Останні події в нашій країні погіршили і без того невтішну ситуацію в регіоні.

Може пора припинити сподіватися, що при капіталізмі коли-небудь настане щасливе життя?

Тільки при соціалізмі, заводи почнуть будуватися і відкриватися, а не припиняти свою діяльність в конвульсіях без будь-якої підтримки держави.

Тільки при соціалізмі право на працю буде реальним, а не декларативним, що дозволить трудящим дивитися в майбутнє, високо піднявши голову.

Готовий боротися з нами — пиши сюди: [email protected], а також заходь в голосовий чат: https://discordapp.com/invite/xB2ygyz

Так само підтримайте наш рух матеріально: https://money.yandex.ru/to/410013691609572

Матеріали:

1. https://fn-volga.ru/news/view/id/140869

https://fn-volga.ru/news/view/id/131687

https://fn-volga.ru/news/view/id/136894

2. https://news.sarbc.ru/main/2020/03/03/243613.html

3.https://news.sarbc.ru/focus/materials/2018-10-22/6938.html

4. https://www.vzsar.ru/news/2020/04/20/saratov-okazalsya-v-spiske-gorodov-s-vysokim – yrovnem-socialnoy-napryajennosti.html

5. https://www.vzsar.ru/news/2020/04/20/za-chetyre-dnya-800-saratovcev-yvoleny-po – sobstvennomy-jelaniu.html

Інформагентство “Криголам”