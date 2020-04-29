У Раді Європи попередили, що програми для відстеження дотримання карантину можуть порушувати права людини

У Раді Європи вважають, що використання в деяких країнах мобільних технологій стеження за пересуваннями людей під час карантину та їх контактів може порушувати права людини.

Стурбованість з цього приводу виражена в заяві голови комітету Ради Європи з «Конвенції 108» про захист даних Алессандри Перуччи і комісара РЄ з захисту даних Жана-Філіпа Уолтера.

Якщо такі додатки вводяться, то це має відбуватися на обмежений період часу і виключно на добровільних засадах. Вони повинні забезпечити мінімізацію ризиків, коли дані про дислокацію осіб можуть бути використані, вважають в РЄ.

В СЕ зазначили, що моніторинг через мобільні додатки контактів людей, хворих COVID-19, не повинен порушувати права на захист персональних даних та приватності. Тому в додатках бажано спеціально передбачити елементи функціоналу для запобігання або мінімізації ризиків. Наприклад, забезпечити неможливість використання даних про місцезнаходження людини, прямої ідентифікації, а також не допускати повторної ідентифікації.