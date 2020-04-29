На Хмельницькій АЕС стався спалах COVID-19: коронавірус принесла дружина священика

У місті Нетішин Хмельницької області зареєстровано дев’ять випадків зараження коронавірусом, «рознощиком» якого стала дружина священика УПЦ МП, яка працювала прибиральницею на Хмельницькій АЕС.

Про це в інтерв’ю сайту «Є» розповів міський голова Олександр Супрунюк. На своїй сторінці у Facebook він також повідомив, що у зв’язку з масовою спалахом COVID-19 звернувся в правоохоронні органи.

«Я вже підписав на СБУ і поліцію заяву про скоєння кримінального злочину. Протягом всього періоду передсвяткових і святкових днів, систематично найбільша проблема була зі священиками Московського патріархату, які ігнорували наші заходи, саботували їх, грубо поводилися, погрожували. Досить дивне і неадекватне, мені здається, що поведінка», – заявив він.

Супрунюк також підкреслив, що доклав до заяви скріншоти повідомлень, де священнослужителі МП заявляють, нібито хвороба скрізь, тому її треба ігнорувати і ходити в церкву.

«Зараз всі контакти, які є, пов’язані з церквою Московського патріархату, окрім першого випадку. Хоча ця жінка привезла хвороба з Шумського району, де вона вже захворіла і є підозра, що в Почаївській лаврі», – зазначив мер Нетішина.

Він ще раз підкреслив, що дії священиків неадекватні, адже всі вони підписували документ, де вказували, що зобов’язуються не допустити масових скупчень людей у храмах. Проте свідомо проігнорували зобов’язання, переконаний чиновник, і це є підставою для кримінального злочину.

Мер додав, що інфікування вже вплинуло на роботу Хмельницької АЕС, розташованої в місті.

«Хоча персонал був ізольований, але «прийшов з несподіваного боку». Зараз усі працівники обстежуються і в разі поширення інфекції, це дуже реально і АЕС до цього вже готова, будуть переведені на казармений режим роботи. Тобто ні звідти, ні туди ніхто не буде в’їжджати і виїжджати. Весь персонал буде на місці цілодобово», – підсумував Супрунюк.