У Британії заявили про новий прорив у боротьбі з COVID-19: препарат випробують на людях

У Великобританії один з шести препаратів від коронавіруса, які проходили тестування, перейшов на другий етап випробувань – його почнуть застосовувати на людях.

Про це заявив у вівторок, 28 квітня, міністр охорони здоров’я країни Метт Хенкок, пише Daily Mail.

«В даний час шість різних методів лікування були введені в національні клінічні випробування, і перший з них готовий перейти до наступного етапу – новій платформі ранніх стадій клінічних випробувань, яку ми запускаємо», – поділився міністр.

У відомстві на назвали препарат, який показав хороший результат, однак стало відомо, що мова йде про з’єднання «Бемцетиниба», MEDI3506 і «Акалабрутиниба».

Що відомо про препарати

«Бемцетиниб» є експериментальним ліками від раку, яке в даний час проходить випробування, в той час як MEDI3506 використовується як при солідному, так і при раку крові.

Між тим, «Акалабрутиниб» – це ліки, що використовуються для лікування лімфоми мантійних клітин.

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Як проходять випробування

Спочатку в програму увійшли шість потенційних ліків. У другу фазу досліджень пройшло поки одні ліки, решта ще не повністю вивчені.

Другий етап зосереджений на тестуванні препарату на пацієнтах, щоб оцінити його ефективність, при цьому простеживши побічні ефекти.

Відзначається, що лікарі з усіх сил намагаються знайти лікування, яке може допомогти вилікувати або сповільнити хвороба, яка вбила більше 21 тисячі чоловік у Великобританії. І кращий спосіб зробити це – використовувати той, який вже використовується для лікування іншого захворювання, оскільки це економить час на клінічні випробування і ліцензування.

При цьому наголошується, що «Ремдесивир» і «Гидроксохлорохин», на які раніше покладали великі надії не тільки у Великобританії, але і у всьому світі, виявилися занадто ризикованими і їх ефект так і не підтвердився на належному рівні.