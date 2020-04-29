Серж Марко: Кінець епохи брехні. Початок епохи нескінченного пі*дежа

Вчора у мене була зустріч на Академмістечку по роботі. Очікуючи клієнта, походив біля ринку, знайшов «напівлегальний» кіоск, в якому купив соку і чашку кави.

Ну, такий собі кави, ви знаєте. В паперовому стаканчику, який завжди продавлюється, коли на нього одягається кришка, налитий бувалої кавоварка Saeco.

Наливав мені чоловік, злякано озиравшийся за дверима, чи немає там поліції. При цьому наливав каву в одноразових рукавичках, а в окремому пакетику віддав кришечку, паличку для перемішування цукру і пару пакетиків цукру.

Недалеко був Новус і Макдональдс, там можна було взяти кращий кави, ніж неподобранный кави на ладан дихає кавоварки але… хотілося віддати гроші людині, якій вони потрібніші.

Тому що я не розумію, чому можуть торгувати Макдональдс, Епіцентр, великі оператори електротехніки, але дрібний і середній бізнес повинен сидіти вдома, чекаючи свого банкрутства.

Так само я не розумію, чому Верховна Рада видала закон, що захищає орендодавця з довгостроковим нотаріальним договором. Спасибі, що ви захистили великі магазини і ресторани, які мають довгостроковий договір, як правило, не має пункту дострокового розірвання однією стороною.

Але коли орендар, який тримає маленьку кафешку, орендуючи приміщення з короткостроковим паперовим договором, в яких зазначено дострокове розірвання за 1-2 місяці з ініціативи будь-якої сторони, прийде до власника приміщення і скаже, що от, закон ВР видала і він на період карантину не буде платити, то, як правило, відповідь орендодавця такий: «ВР закон видала? Платити тепер ти не будеш? Не плати. Просто валі з приміщення. Ось тобі лист від мене про дострокове розірвання договору, щоб через місяць тебе в приміщенні не було».

І орендодавець, який щоб відкрити цю кафешку, продав машину, поклав у цю кафешку пару десятків тисяч доларів – киває гривою і йде. Збільшує ліміт на кредитній карті – і платить. Тому що про нього не подбали.

Спасибі орендодавцям, які добровільно пішли на поступки своїм орендарям без указки Верховної Ради. Але, на жаль, жлобів у нас теж вистачає. І малий, і середній бізнес сидить і дивиться, як його і без того невеликі ресурси витікають крізь пальці.

Ви думаєте, Микола Тищенко цього всього не знає? Незважаючи на інтелект медузи, він все це знає. Ресторатори в курсі нинішніх проблем тих, хто подрібніше.

Але ср*л він на вас. І тому в його ресторан будуть ходити і вечеряти партійні бонзи, а сам він буде нахабно брехати в очі. За столами його ресторану будуть домовлятися риги, корупціонери, депутати «монобольшинства», будуть нові договорняки і поділ України до наступних виборів. Це для них важливо. Свої інтереси і свої деррибаны.

Але що особливо порадувало, так це як безапеляціонно вони брешуть в очі журналістам, коли їм задають питання. Запам’ятайте цей вислів. З цим виразом обличчя вони вам відповідають і по суду за Суркісам, і по справі Каті Гандзюк, і по справі Шеремета, і по корупції Єрмака.

Кінець епохі брехні. Початок епохи нескінченного пі@дежа.

Серж Марко