З-за карантину переноситься запуск системи фото – і відеофіксації дорожнього руху

У зв’язку з карантинними обмеженнями запуск системи автоматичної фото – і відеофіксації порушень правил дорожнього руху не відбудеться 1 травня, як планувалося раніше.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України у своєму телеграм-каналі.

«МВС прийняло рішення щодо відстрочення роботи системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину», — йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що згідно з постановою Кабміну обмежена діяльність деяких підрозділів Національної поліції та інших організацій, які повинні забезпечувати роботу системи.