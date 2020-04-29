Не можна рятувати життя, прирікаючи людей на голод

1. Врятувати життя. 2. Врятувати кінцівку. 3. Врятувати функцію. Саме в такій послідовності розставляються пріоритети при важкій, жізнеугрожающих травмі. Спочатку — життя людини. І для порятунку життя можна пожертвувати багатьом. Але якщо без загрози для життя можна врятувати ногу або руку, ми рятуємо і ногу і руку. Паралельно розуміючи і думаючи про те, як це все врятований буде функціонувати. Не можна рятувати функцію, не думаючи про кінцівки. Не можна рятувати кінцівку, жертвуючи життям пацієнта.

«Карантин чи свобода?». «Карантин або гідність?». «Карантин або благополуччя?». «Карантин чи економіка?». Смію стверджувати, що це все абсолютно надумані альтернативи (вибачте, але «самоізоляцію» я називаю саме карантином. Так чесніше). Мені здається, це все виходить від двоичности мислення. Є тільки чорне. І є тільки біле. Без квітів. Без півтонів. Але це далеко не так.

1. Врятувати життя. 2. Врятувати сім’ї. 3. Врятувати економіку. Саме в такій послідовності розставляються пріоритети при розвитку епідемії.

1. Врятувати життя — в даному випадку це карантин. Нічого іншого людство поки не придумало. Можна сперечатися про його, карантину, жорсткості. Але це завжди карантин.

2. Врятувати сім’ї (зрозуміло, що і одинаків — молодих і старих — всіх) — це прямі фінансові дотації людям — щоб збережені життя не увядали від недоїдання. Від стресу. Від питань — чим і як я буду годувати сім’ю? Врятувати від самогубств. Врятувати сім’ї — це і непрямі дотації. Відстрочка (скасування) платежів за ЖКГ (з дотаціями ЖКГ з бюджету). Відстрочка платежів з кредитів, особливо — за іпотечними платежами. До того ж, прямі дотації людям, порятунок сімей — запускають реалізацію і третього пріоритету — порятунок функції. У нашому випадку це —

3. Врятувати економіку. Пожвавлюються відносини «купівлі-продажу». Бізнес «оживає». Плюс дотації бізнесу. Малому та середньому, перш за все. Це порятунок економіки в цілому. Хто тільки з економістів про це і не говорив вже. Хто тільки в світі не зробив? З «великої двадцятки» — так ніби все. Ні?

Не можна рятувати функцію, не думаючи про кінцівки. Не можна рятувати кінцівку, жертвуючи життям пацієнта. Не можна рятувати життя, прирікаючи людей на голод, не рятуючи сім’ї. Не можна врятувати сім’ї, не рятуючи економіку, так як рано чи пізно (скоріше рано), гроші в «кубушці» закінчаться. Але зараз вони є. Саме зараз вони й потрібні.

1. Врятувати життя. 2. Врятувати сім’ї. 3. Врятувати економіку.

Інших пріоритетів немає. Люди підтримали вас при введенні карантину. Допомогли знизити навантаження на охорону здоров’я, розтягнути цю навантаження в часі. Підтримайте тепер життя людей. Ваша черга.

Андрій Хвиля, лікар-травматолог