99-летний ветеран спел гимн «Ливерпуля» и возглавил британский чарт, обойдя The Weeknd

Ветеран Второй мировой войны Том Мур, которому 30 апреля исполнится 100 лет, спел кавер гимна английского Ливерпуля You’ll Never Walk Alone и возглавил чарт британских синглов, обойдя канадского исполнителя The Weeknd.

Об этом сообщается на сайте британских синглов The Official Charts Company.

Капитан Том Мур в середине апреля неожиданно получил мировую известность благодаря своему благотворительному поступку – он решил собрать деньги для медиков NHS, которые работают в условиях эпидемии коронавируса.

Он решил обойти свой 25-метровый сад сто раз и собрать 1000 фунтов. Но ему удалось собрать в 70 раз больше в первые же сутки. Тогда Мур расширил сбор, поставив цель в 1 млн фунтов.

По состоянию на 14 апреля капитан Мур смог собрать уже 2,35 млн фунтов (2,9 млн долларов) благодаря 115 тысячам благотворителей.

Теперь на счету капитана Мура еще один рекорд – совместно с певцом Майклом Боллом и сотрудниками национальной службы здравоохранения Великобритании 99-летний ветеран записал кавер на песню You’ll Never Walk Alone. Песня сразу заняла первое место в британском чарте, отодвинув на одну позицию канадского исполнителя The Weeknd с хитом Blinding Lights.

: bykvu.com